Politico: Венгрия заблокировала «план Б» Евросоюза по замороженным активам РФ
Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций Евросоюза (ЕС) с целью финансирования Украины, лишив таким образом объединение «плана Б» в случае, если им не удастся использовать замороженные активы России, сообщило издание Politico со ссылкой на двух дипломатов.
По словам собеседников газеты, Евросоюз рассматривал выпуск евробондов, которые обеспечены семилетним бюджетом объединения стран, как альтернативную форму финансирования Украины. Будапешт отверг такую инициативу, пишет Politico.
5 декабря руководитель депозитария Euroclear Валери Урбен подчеркнула, что предложение Еврокомиссии (ЕК) о конфискации российских активов является нереалистичным. По ее словам, такой план может грозить банкротством Euroclear, поэтому депозитарий будет оспаривать инициативу в суде в случае ее принятия.
3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву так называемого «репарационного кредита» за счет активов РФ, замороженных в Брюсселе. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей республики.