Politico: Венгрия заблокировала «план Б» Евросоюза по замороженным активам РФ

5 декабря руководитель депозитария Euroclear Валери Урбен подчеркнула, что предложение Еврокомиссии (ЕК) о конфискации российских активов является нереалистичным. По ее словам, такой план может грозить банкротством Euroclear, поэтому депозитарий будет оспаривать инициативу в суде в случае ее принятия.