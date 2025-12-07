Песков: ответственность за изъятие активов РФ понесут конкретные страны и люди
Замороженных российских активов хватит еще на пару лет поддержки Украины в конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Его цитируют «Вести». Он отметил, что за изъятие активов последует «и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги». Песков напомнил об опасениях Бельгии, подчеркнув, что страны не хотят брать на себя эту ношу.
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября в ходе пресс-похода по итогам визита в Бишкек заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством.
30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас говорила, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. 18 декабря лидеры ЕС должны обсудить этот план.
4 декабря агентство «РИА Новости», основываясь на данных национальных статистических служб, сообщило, что сейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокировано российских активов на сумму около $209 млрд по текущему курсу. Принудительное изъятие этих средств может привести к потере Евросоюзом, согласно последним данным на 2024 г., как минимум $190 млрд прямых инвестиций в экономику России.