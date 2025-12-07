Песков: ответственность за изъятие активов РФ понесут конкретные страны и люди

Замороженных российских активов хватит еще на пару лет поддержки Украины в конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Его цитируют «Вести». Он отметил, что за изъятие активов последует «и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги». Песков напомнил об опасениях Бельгии, подчеркнув, что страны не хотят брать на себя эту ношу.