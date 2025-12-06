FT: конфискация активов РФ может ударить по статусу евро как резервной валюты

FT: конфискация активов РФ может ударить по статусу евро как резервной валютыДоля евро в мировых резервах пока удерживается на уровне около 20%
Попытка Евросоюза изъять замороженные российские активы способна ослабить позиции евро как мировой резервной валюты. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей инвестиционного сообщества.
По данным издания, около 20% валютных резервов мировых центробанков номинированы в евро. По доле в глобальных резервах европейская валюта уступает только доллару, на который приходится почти 60%. Однако возможная конфискация российских активов, предупреждают эксперты, поставит под сомнение безопасность покупки европейских ценных бумаг.
«Конфискация российских активов – это крайне чувствительный вопрос», – сказал представитель инвестиционной компании Union Investment Кристиан Копф. Он отметил, что вмешательство в права собственности противоречит репутации ЕС как «тихой гавани» для капитала. Европейское верховенство права традиционно считалось конкурентным преимуществом в борьбе за инвестиции, подчеркнул он.
Аналитик Carmignac Кевин Тозе заявил, что такой шаг поставит под вопрос сам резервный статус евро. По его словам, покупатели европейских бумаг могут потребовать «геополитическую премиальную надбавку» в сделках с покупкой европейских ценных бумаг. Другие опрошенные FT инвесторы предполагают, что страны Персидского залива и Азии могут начать искать альтернативные варианты для размещения средств.
3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. МВФ оценивает потребности Киева в 2026–2027 гг. в 135 млрд евро. В качестве альтернативы ЕК предложила механизм еврозайма на 90 млрд евро.
Москва жестко критикует идею экспроприации. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters назвал планы ЕС «бандитизмом» и предупредил о неизбежных ответных шагах России и многолетних судебных тяжбах. Президент Владимир Путин 27 ноября заявлял, что такие действия станут «воровством» и подорвут доверие к еврозоне. 4 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит пакет жестких ответных мер на случай изъятия ее активов в ЕС.