Главная / Политика /

FT: Европа исчерпала юридические уловки по замороженным активам РФ

Полина Петрусевич

Европейские чиновники выражают серьезные сомнения в том, что решение Еврокомиссии (ЕК) об экспроприации российских активов может завершиться успешно. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что доступные Европе юридические инструменты фактически подошли к концу.

По данным издания, даже союзники председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен считают, что она выходит за рамки своих полномочий, предлагая прибегнуть к чрезвычайным мерам ради выдачи кредитов Украине на сумму 210 млрд евро.

Критики утверждают, что фон дер Ляйен нарушает нормы Евросоюза (ЕС). Отмечается, что с помощью юридической уловки ЕК «нашла способ обойти возможные вето, в частности, со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также сам принцип единогласия», закрепленный Римским договором 1957 г., который положил начало европейскому экономическому сообществу.

Реализуем ли план Еврокомиссии по изъятию активов России

Политика / Международные отношения

Экс-глава юридической службы Совета ЕС Жан-Клод Пирис предупредил коллег о том, что это невероятно и крайне сложно с точки зрения целого ряда юридических аспектов.

По подсчетам «РИА Новости», основанным на данных национальных статистических ведомств, страны ЕС рискуют потерять не менее $190 млрд прямых инвестиций в российскую экономику, если замороженные российские активы будут конфискованы.

3 декабря председатель ЕК заявила, что коллегия комиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ.

