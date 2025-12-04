FT: Европа исчерпала юридические уловки по замороженным активам РФ

Критики утверждают, что фон дер Ляйен нарушает нормы Евросоюза (ЕС). Отмечается, что с помощью юридической уловки ЕК «нашла способ обойти возможные вето, в частности, со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также сам принцип единогласия», закрепленный Римским договором 1957 г., который положил начало европейскому экономическому сообществу.