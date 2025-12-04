FT: Европа исчерпала юридические уловки по замороженным активам РФ
Европейские чиновники выражают серьезные сомнения в том, что решение Еврокомиссии (ЕК) об экспроприации российских активов может завершиться успешно. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что доступные Европе юридические инструменты фактически подошли к концу.
По данным издания, даже союзники председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен считают, что она выходит за рамки своих полномочий, предлагая прибегнуть к чрезвычайным мерам ради выдачи кредитов Украине на сумму 210 млрд евро.
Критики утверждают, что фон дер Ляйен нарушает нормы Евросоюза (ЕС). Отмечается, что с помощью юридической уловки ЕК «нашла способ обойти возможные вето, в частности, со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также сам принцип единогласия», закрепленный Римским договором 1957 г., который положил начало европейскому экономическому сообществу.
Экс-глава юридической службы Совета ЕС Жан-Клод Пирис предупредил коллег о том, что это невероятно и крайне сложно с точки зрения целого ряда юридических аспектов.
По подсчетам «РИА Новости», основанным на данных национальных статистических ведомств, страны ЕС рискуют потерять не менее $190 млрд прямых инвестиций в российскую экономику, если замороженные российские активы будут конфискованы.
3 декабря председатель ЕК заявила, что коллегия комиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ.