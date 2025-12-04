Реализуем ли план Еврокомиссии по изъятию активов России

Второе решение – «репарационный кредит»: изъятие суверенных активов России с последующей компенсацией через репарации Москвы Киеву. Домбровскис отметил, что всего в ЕС заморожено 210 млрд евро российских авуаров и это «максимальная сумма кредита, которую мы можем предоставить», однако пока в ЕК останавливаются на 90 млрд евро. По его словам, в представляемом им органе считают, что риски того, что придется возвращать эти средства без репараций или удовлетворять требования России о компенсации, «очень малы». Кроме того, глава ЕК заявила, что министр финансов США Скотт Бессент поддержал идею репарационного кредита ЕС, а сама она – «пример» для других партнеров Киева, и призвала их присоединяться и масштабировать «репарационный кредит». Ранее осенью СМИ говорили об отказе Вашингтона поддерживать конфискацию российских активов.