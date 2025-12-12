ЕС утвердил бессрочную блокировку российских активов

ЕС утвердил бессрочную блокировку российских активовЗаморозку поддержали в том числе Бельгия, Италия, Мальта и Болгария
Совет Евросоюза (ЕС) принял решение по бессрочной заморозке российских активов, говорится в заявлении председательства Дании в Совете ЕС.
«Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», – говорится в документе.
План Еврокомиссии (ЕК) предполагает использование замороженных активов для предоставления Украине кредита. Бессрочная блокировка стала первым пунктом плана. При голосовании в Совете ЕС заморозку поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Заблокированы будут российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок.
Euractiv со ссылкой на документы, обсуждаемые послами Евросоюза, сообщал, что Бельгия потребовала от европейских стран разорвать инвестиционные соглашения с Москвой. Это, по данным портала, было бы условием поддержки предоставления Украине кредита за счет замороженных активов РФ.
12 декабря стало известно, что Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Регулятор также подчеркнул, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов во всех доступных инстанциях, в том числе международных.
В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев согласился с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что европейские страны столкнутся с серьезными последствиями после тогда еще предполагаемого решения о бессрочной заморозке активов.
На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит ни одного решения Европейского совета, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины. Он выразил уверенность в том, что страна не намерена становиться частью планов, которые «лишь продлевают страдания и убийства».