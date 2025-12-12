Бельгия требует от ЕС разрыва инвестсоглашений с Россией для конфискации активов
Бельгия требует от стран Евросоюза (ЕС) разорвать инвестиционные соглашения с Россией в качестве условия своей поддержки предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документы, обсуждаемые послами Евросоюза.
Согласно поправкам к юридическому предложению Еврокомиссии, Бельгия требует, чтобы гарантии по кредиту были «независимыми и автономными» и сохраняли силу даже в случае признания схемы недействительной. Кроме того, бельгийская сторона настаивает, чтобы другие государства ЕС взяли на себя возможные судебные издержки, связанные с исками со стороны России.
Несмотря на обвинения в затягивании процесса, новые предложения могут свидетельствовать о готовности Бельгии участвовать в поиске компромиссного решения, подчеркивает издание.
12 декабря стало известно, что Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии в связи с ее планами использовать заблокированные активы. Регулятор в заявлении подчеркнул, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.
По информации Financial Times, страны Евросоюза также хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро.