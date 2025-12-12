Дмитриев отметил серьезные последствия для ЕС от бессрочной заморозки активов РФ

12 декабря стало известно, что Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии в связи с ее планами использовать заблокированные активы. Регулятор в заявлении подчеркнул, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.