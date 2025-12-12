Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев отметил серьезные последствия для ЕС от бессрочной заморозки активов РФ

Ведомости

Евросоюз (ЕС) получит серьезные последствия после решения о бессрочной заморозке российских активов, находящихся в Европе, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитль президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», – написал он в ответ на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В публикации венгерского премьера также говорится, что возможное решение Совета ЕС может нанести непоправимый ущерб государствам объединения.

12 декабря стало известно, что Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии в связи с ее планами использовать заблокированные активы. Регулятор в заявлении подчеркнул, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь