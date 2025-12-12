Дмитриев отметил серьезные последствия для ЕС от бессрочной заморозки активов РФ
Евросоюз (ЕС) получит серьезные последствия после решения о бессрочной заморозке российских активов, находящихся в Европе, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитль президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», – написал он в ответ на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В публикации венгерского премьера также говорится, что возможное решение Совета ЕС может нанести непоправимый ущерб государствам объединения.
12 декабря стало известно, что Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии в связи с ее планами использовать заблокированные активы. Регулятор в заявлении подчеркнул, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.