Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами РФ

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили намерение Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ. Об заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу, региональным и международным делам.

«Обменялись мнениями по устремлению европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую, хорошо всем известную, оценку», – отметил он (цитата по «Маяку»).

Представитель Кремля добавил, что в целом президенты сошлись на том, что «подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом всех основ и принципов международной финансовой системы».

Встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила предоставление Киеву репарационного кредита суммой 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. ЕК также предложила Украине альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет рассмотрен 18 декабря.

12 декабря Банк России подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщал регулятор. Сумма иска складывается из размера его заблокированных активов и упущенной выгоды.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь