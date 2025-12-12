Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами РФ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили намерение Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ. Об заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу, региональным и международным делам.
«Обменялись мнениями по устремлению европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую, хорошо всем известную, оценку», – отметил он (цитата по «Маяку»).
Представитель Кремля добавил, что в целом президенты сошлись на том, что «подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом всех основ и принципов международной финансовой системы».
Встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила предоставление Киеву репарационного кредита суммой 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. ЕК также предложила Украине альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет рассмотрен 18 декабря.
12 декабря Банк России подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщал регулятор. Сумма иска складывается из размера его заблокированных активов и упущенной выгоды.