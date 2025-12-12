В Ашхабаде началась встреча Путина и Эрдогана

В Ашхабаде российский лидер уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают совместную работу по ключевым проектам. Речь идет о строительстве АЭС «Бушер», развитии инфраструктуры, включая международный транспортный маршрут Север – Юг, а также обсуждении сотрудничества в газовой сфере и энергетике. Активно продвигаются и сельскохозяйственные проекты.