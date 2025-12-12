Газета
Политика

В Ашхабаде началась встреча Путина и Эрдогана

Ведомости

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу на полях форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Об этом сообщает «РИА Новости». 

О том, что Путин посетит столицу Туркмении для участия в форуме, стало известно 10 декабря. Его визит продлится с 11 по 12 декабря. Кремль сообщал, что в ходе поездки российский лидер также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.

В Ашхабаде российский лидер уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают совместную работу по ключевым проектам. Речь идет о строительстве АЭС «Бушер», развитии инфраструктуры, включая международный транспортный маршрут Север – Юг, а также обсуждении сотрудничества в газовой сфере и энергетике. Активно продвигаются и сельскохозяйственные проекты.

