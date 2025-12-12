Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин в Ашхабаде провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Ашхабаде провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в Кремле.

В начале разговора глава РФ отметил, что контакты лидеров носят регулярный характер, а в начале 2025 г. стороны подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. По его словам, двусторонние отношения развиваются позитивно: в 2024 г. товарооборот вырос на 13%, а за первые три квартала 2025 г. – еще на 8%.

Президент РФ подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают совместную работу по ключевым проектам. Речь идет о строительстве АЭС «Бушер», развитии инфраструктуры, включая международный транспортный маршрут Север – Юг, а также обсуждении сотрудничества в газовой сфере и энергетике. Активно продвигаются и сельскохозяйственные проекты.

«Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию – мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций», – отметил Путин.

Российский лидер прибыл в Ашхабад 12 декабря. Программа визита включает участие в форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, а также серию двусторонних встреч. До этого Путин провел переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь