Главная / Политика /

Путин прибыл в Ашхабад

Ведомости

Борт президента России Владимира Путина приземлился в Ашхабаде. Об этом пишет «РИА Новости».

Уточняется, что борт Путина сел у президентского терминала аэропорта Ашхабада, известного как «Малая птица». У трапа российского лидера встретила рота почетного караула, а также председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

В Туркмении Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Согласно информации Кремля, в ходе поездки президент РФ также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.

Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда глава российского государства принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

