Путин прибыл в Ашхабад

В Туркмении Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Согласно информации Кремля, в ходе поездки президент РФ также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.