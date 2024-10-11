Как Владимир Путин нашел общие взгляды с туркменским поэтом Махтумкули Фраги

Путин, по-видимому, нашел в поэзии Фраги очень близкие для себя мысли. Он начал с того, что форум, приуроченный к 300-летию со дня рождения Фраги, является в современном мире актуальным, поскольку Фраги считается мыслителем-гуманистом. По словам президента России, его произведения цитировали в своих письмах туркменские солдаты, которые участвовали в Великой отечественной войне. Путин привел одну из цитат поэта: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон». Сам поэт довольно долго жил под Астраханью в селе Фунтово, где живет туркменская диаспора, а сейчас есть туркменская школа. В сентябре в Москве был открыт бюст этого поэта. Далеко опередивший свою эпоху он не останавливался в поиске, он сумел предвосхитить будущее своего края и народа, сказал Путин. «Своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству – не только в отношениями между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности», – снова, кажется, об актуальном говорил президент. «Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям», – подчеркнул он.