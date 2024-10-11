Как Владимир Путин нашел общие взгляды с туркменским поэтом Махтумкули Фраги

Как Владимир Путин нашел общие взгляды с туркменским поэтом Махтумкули ФрагиПрезидент принял участие в юбилейных мероприятиях поэта в Ашхабаде
Владимир Путин принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги и проходит в Туркмении. Президент прибыл в Ашхабад ночью 11 октября. Белый город встречает гостей пустыми улицами, где почти нет людей, редкими белыми машинами (в городе разрешены машины только белого, светло-серого и серебристого цветов, у дипломатов могут быть черные машины), золотыми памятниками, белыми домами, и улицами, которые вычищены так, что кажется их недавно натерли с мылом.
Некоторые из членов российской делегации, в частности, раис Татарстана Рустам Минниханов, приняли участие в возложении цветов памятнику Фраги. Открытие монумента состоялось 17 мая этого года, а инициатором создания стал национальный лидер туркменского народа (официальный статус), председатель Верхней палаты парламента Туркменистана и отец нынешнего президента страны Гурбангулы Бердымухамедов. 60-метровый памятник поэту стоит на 25-метровом постаменте в парковом комплексе, где только недавно высажены сосны. Частью комплекса является и аллея писателей разных стран, где есть в том числе и памятник Федорову Достоевскому.
Владимир Путин к 10 утра прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где проходило пленарное заседание форума. Президент перемещался по Ашхабаду на черном Aurus. Кроме Путина в Ашхабад приехали президент Ирана Масуд Пезешкиан, с которым у президента России запланированы переговоры в Туркмении, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. С коллегами по СНГ, в том числе с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Путин виделся на этой неделе в Москве, когда они приезжали на совет глав государств содружества.
Власти Туркмении трактуют форум в честь Фраги как мероприятие для выстраивания уважительного международного диалога и обсуждения конструктивных точек зрения на состояние современных глобальных, политических, социокультурных связей. Организаторы форума считают, что такой подход схож с тем, что писал Фраги, – он призывал народы к согласию, справедливости, ответственности и пониманию.
Путин, по-видимому, нашел в поэзии Фраги очень близкие для себя мысли. Он начал с того, что форум, приуроченный к 300-летию со дня рождения Фраги, является в современном мире актуальным, поскольку Фраги считается мыслителем-гуманистом. По словам президента России, его произведения цитировали в своих письмах туркменские солдаты, которые участвовали в Великой отечественной войне. Путин привел одну из цитат поэта: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон». Сам поэт довольно долго жил под Астраханью в селе Фунтово, где живет туркменская диаспора, а сейчас есть туркменская школа. В сентябре в Москве был открыт бюст этого поэта. Далеко опередивший свою эпоху он не останавливался в поиске, он сумел предвосхитить будущее своего края и народа, сказал Путин. «Своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству – не только в отношениями между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности», – снова, кажется, об актуальном говорил президент. «Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям», – подчеркнул он.
Дальше Путин говорил, что идеи Фраги востребованы в «нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер». Так от туркменского поэта президент перешел к уже любимой теме. Он говорил о том, что в мире появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния – прежде всего, на глобальном востоке и юге. И эти новые центры стремятся сохранить и укрепить свой суверенитет, социо-культурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и опорой на национальные интересы, продолжал Путин. По его словам, большинство глав государств, которые собрались на форум, как раз и выступают «в духе философских подходов Махтумкули» – за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Всеобщий же мир и развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа и уважении права государства на свой суверенный курс, подчеркнул Путин.
«Подчеркну: Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – сказал Путин. И в таком ключе пройдет саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, отметил он, пригласив всех присутствовавших глав государств на форум.
После форума у президента пройдут две двусторонние встречи – с президентом Ирана Пезешкианом и с Гурбангулы Бердымухамедовым. В последний раз в Туркмении Владимир Путин был в 2022 г. Эта страна стала первой, которую президент России посетил после начала специальной военной операции на Украине. Его визит состоялся 29 июня 2022 г. Тогда Путин участвовал в шестом Каспийском саммите, где обсуждалось развитие каспийского региона. Сердар Бердымухамедов, став президентом, первый свой визит в 2022 г. совершил в Россию. Между Россией и Туркменией подписан договор о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в 2018 г.