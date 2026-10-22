Путин назвал утраченные Киевом территории историческими землями России

21 октября Зеленский заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки. Украинского лидера спросили, примет ли он «мирное соглашение, которое замораживает все в нынешнем виде, где Киев все равно сохранит 75% или более своей страны, независимо от того, с чего все началось». На это Зеленский ответил утвердительно.