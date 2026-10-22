Путин назвал утраченные Киевом территории историческими землями России
Утраченные Украиной территории исторически принадлежат России, а не Киеву. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил президент РФ Владимир Путин.
«У меня отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России», – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что жители новых регионов на голосовании поддержали независимость и присоединение к России. В связи с этим, считает президент, говорить о потере Украиной территорий некорректно.
20 октября The New York Times писала, что американская сторона на переговорах в Осло была намерена убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией. По данным газеты, Вашингтон хочет убедить Киев отказаться от борьбы за удержание территорий, объяснив, что соглашение с Москвой может принести Украине экономическую выгоду.
21 октября Зеленский заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки. Украинского лидера спросили, примет ли он «мирное соглашение, которое замораживает все в нынешнем виде, где Киев все равно сохранит 75% или более своей страны, независимо от того, с чего все началось». На это Зеленский ответил утвердительно.