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NYT: США намерены убедить Зеленского пойти на территориальные уступки

Анна Виноградова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Американская сторона на переговорах в Осло намерена убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на украинского лидера, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, Вашингтон хочет убедить Киев отказаться от борьбы за удержание территорий, объяснив, что соглашение с Москвой может принести Украине экономическую выгоду. Помощники Трампа называют нынешний момент переломным и считают, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к переговорам, «даже если это означает отказ от территории».

Именно эту позицию, по информации NYT, американские представители намерены изложить Зеленскому на встрече в Осло.

Власти Норвегии 20 октября подтвердили проведение переговоров с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибудет в Осло лично, а зять американского президента Джаред Кушнер присоединится дистанционно.

19 октября Трамп заявил об активных переговорах США с Россией по украинскому урегулированию. Он допустил прекращение дипломатических усилий при отсутствии результата и вновь раскритиковал Зеленского, заявив, что тот мог заключить более выгодное соглашение раньше.

14 октября The Washington Post сообщила о разработке США и ЕС нового плана урегулирования. Предложения предусматривают экономическое сотрудничество и восстановление Украины в обмен на территориальный компромисс.

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