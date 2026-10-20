NYT: США намерены убедить Зеленского пойти на территориальные уступки

По данным газеты, Вашингтон хочет убедить Киев отказаться от борьбы за удержание территорий, объяснив, что соглашение с Москвой может принести Украине экономическую выгоду. Помощники Трампа называют нынешний момент переломным и считают, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к переговорам, «даже если это означает отказ от территории».