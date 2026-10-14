Американские СМИ описывают новый мирный план по Украине

Американские СМИ описывают новый мирный план по УкраинеВ Москве о нем не слышали, но продолжают обсуждать проблему
Россия должна будет помогать Украине восстанавливать экономику, а также остановить боевые действия по актуальной линии фронта – это два пункта предположительного предложения по урегулированию украинского кризиса, разработанного совместно американскими, украинскими и европейскими переговорщиками. О нем впервые сообщил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.
Как заявил 13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве видели сообщение о подготовке США и Европой мирного плана. На вопрос, слышали ли что-нибудь об этом плане в Кремле, он ответил: «Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали».
Что касается возможности провести двустороннюю встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, о необходимости чего снова заявил президент США Дональд Трамп, Песков ответил: «Мы неоднократно вчера говорили об этом, мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. <...> Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам».
А рассуждения о том, что недавняя сделка России и США по поставкам дизельного топлива должна вызвать уступки со стороны Москвы по украинскому вопросу, опроверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Нет, я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу «в огороде бузина, а в Киеве – дядька». Это не о том речь», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
По информации Игнатиуса, США и Евросоюз «приближаются» к согласованию совместной инициативы по урегулированию конфликта, в которой ключевую роль будет играть экономическая выгода для обоих государств, а не их территориальные требования. Автор назвал это «подсластителем для территориального компромисса, который никого не устроит». Подчеркивается, что такой подход якобыбыл разработан во время встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа и президентского зятя Джареда Кушнера с представителями Украины, Британии, Франции и Германии во Флориде 9 октября за несколько часов до объявления Трампом в своей соцсети Truth Social о сделке по дизтопливу. При этом, как сообщила газета The New York Times, Уиткофф и Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские НПЗ.
Игнатиус утверждает, что пакет предложений включает четыре важные части. Первая – это реконструкция Украины, курировать которую будут Всемирный банк и инвесткомпания BlackRock. Предложение России будет таким, говорится в публикации: заключите с Европой сделку в области экономики и безопасности, которая восстановила бы стабильность в регионе после нарастающей эскалации. Для этих целей переговорщики запросили у Киева детальный отчет о необходимых работах. Вторая часть – гарантия безопасности Украине со стороны США и европейских стран, которые якобы готовы «ответить военным путем». Журналист утверждает, что американские чиновники сравнили это с условиями пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности. Подчеркивается, что у Москвы тоже будет возможность обговорить с Брюсселем связанные с ее безопасностью вопросы.
Третья – экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетической сделки. Один из примеров такой интеграции – трубопровод, доходы от которого стороны, согласно этим предложениям, могут поделить между собой. В том же разделе подчеркивается, что мирное соглашение объяснит, как и когда будут сняты пока что действующие антироссийские санкции. Четвертая часть касается прекращения огня по актуальной линии фронта.
Игнатиус также приводит слова одного из американских чиновников, что если Зеленский согласится прекратить атаки на НПЗ, то американцы «снова вступят в игру и поедут в Москву». Игнатиус – многолетний колумнист WP. Его неоднократно обвиняли в слишком позитивном описании в прессе деятельности ЦРУ. Он также вхож в некоторые западные экспертно-аналитические центры, включая американский Совет по международным отношениям (CFR).
Трамп неоднократно на протяжении осени 2026 г. требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ, так как это увеличивает цены на энергоносители. Об этом он повторно заявил после анонса сделки по дизелю с Россией 9 октября.
В любой другой обстановке план представлялся бы весьма прагматичным с точки зрения бизнеса, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но, учитывая нынешнюю реальность, перспективы таких предложений кажутся крайне сомнительными, уточнил эксперт. «Трамп продолжает проецировать законы бизнеса на геополитику, которая работает принципиально иначе», – сказал эксперт.
Написанное Игнатиусом на практике отражает подход, которого придерживается администрация Трампа, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что Трамп не заинтересован в полном разгроме Киева, поэтому выступает за такое завершение конфликта, которое, по его мнению, обе стороны могли бы позиционировать как успех. Администрация уверена, что «некие бонусы» убедят Россию согласиться с заморозкой конфликта по линии фронта. «И все же в общем и целом этот пакет неприемлем для России, так как не соответствует объявленным Москвой целям и приоритетам. Кроме того, никто не гарантирует, что Европа согласится с такими условиями», – подчеркнул Суслов. Эксперт считает, что объявленная недавно дизельная сделка – не отдельный кейс российско-американского сотрудничества, а шаг навстречу России, в обмен на который в Вашингтоне ожидают уступки уже со стороны Москвы. «Последней не стоит соглашаться с такой постановкой вопроса. Стоит относиться к этому не как к предтече взаимных уступок или урегулированию на условиях Трампа, а как к практическому обоюдовыгодному сотрудничеству двух стран», – сказал Суслов.
Ничего фундаментально нового в этом плане нет, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, США все еще убеждены, что экономическими плюшками смогут убедить Россию пойти на уступки в территориальном плане. «При этом США здесь целятся в усиление своего влияния, так как, например, они могут получить прямой доступ к газотранспортной системе. План таков: экономика в обмен на политику, но экономика контролируется американцами», – сказал эксперт. На нынешнем этапе такое маловероятно, замечает Новиков. «Никаких принципиальных военно-политических противоречий этот план не решает», – считает он.