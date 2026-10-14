Американские СМИ описывают новый мирный план по Украине

Написанное Игнатиусом на практике отражает подход, которого придерживается администрация Трампа, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что Трамп не заинтересован в полном разгроме Киева, поэтому выступает за такое завершение конфликта, которое, по его мнению, обе стороны могли бы позиционировать как успех. Администрация уверена, что «некие бонусы» убедят Россию согласиться с заморозкой конфликта по линии фронта. «И все же в общем и целом этот пакет неприемлем для России, так как не соответствует объявленным Москвой целям и приоритетам. Кроме того, никто не гарантирует, что Европа согласится с такими условиями», – подчеркнул Суслов. Эксперт считает, что объявленная недавно дизельная сделка – не отдельный кейс российско-американского сотрудничества, а шаг навстречу России, в обмен на который в Вашингтоне ожидают уступки уже со стороны Москвы. «Последней не стоит соглашаться с такой постановкой вопроса. Стоит относиться к этому не как к предтече взаимных уступок или урегулированию на условиях Трампа, а как к практическому обоюдовыгодному сотрудничеству двух стран», – сказал Суслов.