Могут ли у «дизельной сделки» с США быть последствия для конфликта на Украине

Могут ли у «дизельной сделки» с США быть последствия для конфликта на УкраинеРешение Дональда Трампа оказалось неожиданным для ЕС и Украины
Внезапная новость о сделке между Москвой и Вашингтоном о поставке российского дизеля общим объемом в 3 млн т сильно взволновала Украину и ее союзников в Европе. Первым о сделке после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social 9 октября, упомянув «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива. Еще 500 000 т, по его словам, планируется поставить в течение ноября, а затем – еще 1 млн т.
Вскоре информация о сделке была подтверждена Кремлем. «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – говорится в заявлении президента Владимира Путина. При этом российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом, несмотря на начало поставок за рубеж, заявил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.
Минфин США выдал лицензию, разрешающую импорт до 7 апреля 2027 г. Временные лицензии на импорт нефтепродуктов из России выдавались США весной 2026 г. в общей сложности длительностью в два месяца из-за вызванных войной с Ираном перебоев с экспортом нефти из стран Персидского залива. Одобрив в этот раз лицензию на полгода, Трамп предпринял усилие, чтобы снизить напряженность на рынке. В перспективе нескольких месяцев такая необходимость может отпасть, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков.
«Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому важному заявлению о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами!» – заявил американской президент. Трамп, чья страна продолжает поставлять разведданные Украине и продавать оружие европейцам для передачи его Киеву, поблагодарил Путина за сделку в преддверии промежуточных выборов 3 ноября. Исторически президентская партия проигрывает в палате представителей, а сейчас цены на бензин остаются одной из основных проблем Трампа.
Почти сразу после появления новостей о дизельной сделке Зеленский назвал это решение Трампа «слабым» и отказался приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре (с отсылкой на отсутствие аналогичных шагов со стороны России). А украинская переговорная делегация, встречавшаяся с президентским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, досрочно покинула США после появления новости о сделке. О шоке Киева из-за дизельной сделки сообщил, в частности, на своей странице в Х (экс-Twitter) журналист издания Politico Пауль Ронцхаймер.
Ухудшение отношений Трампа с Зеленским стало отдельным сюжетом. Отвечая на вопросы журналистов 10 октября, Трамп заявил о необходимости «найти нового президента» на Украине. При этом Трамп ранее дважды призывал Украину провести выборы (президентские должны были пройти в марте 2024 г., были отложены из-за военного положения): в феврале и в декабре 2025 г. Трамп также добавил, что он, со своей стороны, разрешал Зеленскому «бить по чему хочет», кроме энергоинфраструктуры. Он также неоднократно говорил, что действия Зеленского вредят американским фермерам.
Позже, 11 октября, Зеленский сообщил, что он готов будет провести президентские выборы в случае согласия России на 60-дневное перемирие. Он также сказал, что «со всем уважением к Трампу, выбор лидера – дело украинского народа». В декабре 2025 г. Путин говорил, что Россия готова рассмотреть отказ от ударов вглубь территории Украины, – но только непосредственно в день голосования. При этом взамен Москва могла бы потребовать, чтобы организаторы выборов дали право находящимся в России украинцам «беспрепятственно проголосовать» на ее территории.
Помощник президента Юрий Ушаков в своем комментарии также отметил, что «Путин четко дал понять [Трампу], что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного, устойчивого мира».
Делать однозначные выводы из произошедшего затруднительно из-за непоследовательности Трампа, но, судя по всему, маятник в Вашингтоне качнулся снова в сторону от Украины, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Вероятно, в Белом доме сейчас считают, что именно позиция Украины – главное препятствие для урегулирования ее конфликта с Россией. И поставки российского дизтоплива, и то, что Киев, видимо, отказал Вашингтону в настоятельной просьбе прекратить удары по российским НПЗ, сыграли роль, говорит эксперт.
Пока мы видим успех российской дипломатии, который привел к ограниченному сотрудничеству в областях, интересующих США. Но это не говорит о системном восстановлении отношений с Россией, подчеркивает Кортунов. С другой стороны, Трамп, судя по всему, снова пришел к выводу, что Украина могла бы проявить больше гибкости, как минимум по территориальному вопросу, продолжает Кортунов. То есть можно предположить, что США вернулись к «пониманиям Анкориджа» от августа 2025 г., которые могли бы стать основной для прекращения огня, но этому препятствует Зеленский.
Мы наблюдаем принципиально новую ситуацию: это самое важное развитие отношений России и США в позитивную сторону после саммита в Анкоридже и одновременно – глубочайший кризис в отношениях США и Украины с февраля 2025 г., считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. До сих пор США заявляли о том, что любое практическое их сотрудничество с Россией будет возможно только после как минимум прекращения огня на Украине. И вот позиция изменилась: сделка по дизелю никак не увязана с этим, подчеркивает Суслов.
Европа оказалась в тяжелом положении, продолжает аналитик: ее ожидания по большому вовлечению Белого дома в конфликт не сбылись. Это положение сохранится как минимум до формирования демократического большинства в конгрессе 3 января 2027 г., говорит Суслов. Дизельная сделка также усилила в Европе голоса несистемных сил, которые призывают к аналогичному сотрудничеству с Россией, полагает Суслов. Вероятно, и внутри Европы одновременно начнется дискуссия, способна ли она полностью сама удержать на плаву Украину и необходимо ли говорить с Россией.
Решение о досрочном снятии ограничений на экспорт дизтоплива обусловлено не только политическими договоренностями, но и профицитом этого вида топлива на российском рынке на фоне сезонного снижения спроса, говорят инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Пик спроса на топливо со стороны аграриев уже пройден, по оценкам нефтяных компаний, продление запрета на экспорт дизеля в конце сентября было избыточной мерой, напоминает Юшков.
Увеличение экспорта дизтоплива до 3 млн т в месяц при определенных обстоятельствах возможно в первом полугодии 2027 г., считает Суверов. Источник «Ведомостей», знакомый со статистикой Минэнерго, отмечает, что этот объем соответствует среднемесячному уровню поставок в 2023 г.
Российского дизтоплива будет недостаточно для устранения дефицита на мировом рынке нефтепродуктов, считают эксперты. Глобальный спрос на дизтопливо, по самым консервативным оценкам, превышает 58 млн т в месяц без учета морских перевозок, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Но недооценивать эффект сделки также не стоит, замечает эксперт. Поставки российского дизеля позволят краткосрочно стабилизировать мировые цены, особенно в США и ЕС, отмечают аналитики.