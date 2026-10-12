Могут ли у «дизельной сделки» с США быть последствия для конфликта на Украине

Пока мы видим успех российской дипломатии, который привел к ограниченному сотрудничеству в областях, интересующих США. Но это не говорит о системном восстановлении отношений с Россией, подчеркивает Кортунов. С другой стороны, Трамп, судя по всему, снова пришел к выводу, что Украина могла бы проявить больше гибкости, как минимум по территориальному вопросу, продолжает Кортунов. То есть можно предположить, что США вернулись к «пониманиям Анкориджа» от августа 2025 г., которые могли бы стать основной для прекращения огня, но этому препятствует Зеленский.