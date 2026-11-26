16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина готовят большой обмен пленными. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что согласование обмена пленными между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. Он добавил, что спецслужбы двух стран продолжают сверку списков военнопленных, которые должны вернуться домой.