Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Он состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области в Белоруссии. Об этом сообщило агентство «БелТА».
Российская сторона передала 250 тел военных, украинская – 22. Ранее такую же информацию РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Обмен телами погибших происходил при поддержке Белоруссии.
«Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта», – сообщило агентство.
«БелТА» отметило, что в Беларуси проведено более 70 гуманитарных обменных миссий.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина готовят большой обмен пленными. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что согласование обмена пленными между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. Он добавил, что спецслужбы двух стран продолжают сверку списков военнопленных, которые должны вернуться домой.