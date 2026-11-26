Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жормат Токаев посетят штаб-квартиру Сбербанка, где пройдет конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Кроме того, лидеры выступят на этой конференции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«И Путин, и Токаев выступят на этой конференции, но этому будет предшествовать такая сессия или брифинг, или глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта. Основные акценты, связанные с развитием этих технологий в настоящее время», – сказал он.