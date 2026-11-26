Путин и Токаев выступят на конференции Сбербанка
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жормат Токаев посетят штаб-квартиру Сбербанка, где пройдет конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Кроме того, лидеры выступят на этой конференции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И Путин, и Токаев выступят на этой конференции, но этому будет предшествовать такая сессия или брифинг, или глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта. Основные акценты, связанные с развитием этих технологий в настоящее время», – сказал он.
Пресс-секретарь также рассказал, что в Казахстане пройдет презентация школы «Сириус». Председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева расскажет главам двух государств о работе в области ИИ.
Также в рамках форума Сбербанка Путин пообщается с «молодыми талантами, которые многого уже добились в стезе искусственного интеллекта».
Песков напомнил, что Путин и Токаев «за полночь» закончили в Кремле двустороннюю встречу. «Это было очень плодотворное общение», – отметил пресс-секретарь.