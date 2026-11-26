В Кремле не располагают информацией об аресте генерал-полковника Грехова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации по предъявленным обвинениям заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковнику Юрию Грехову.
«Я, к сожалению, не располагаю информацией на этот счет», – сказал он.
Об аресте Грехова стало известно 26 ноября. Ходатайство о мере пресечения направило главное военное следственное управление Следственного комитета России. По данным РБК, Грехову предъявлено обвинение во взятке в особо крупном размере. Подробности дела пока неизвестны.
Грехов с 2021 г. занимает пост заместителя главкома ВКС по вооружению. В том же году ему присвоили звание генерал-полковника.