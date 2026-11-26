Суд взыскал с экс-владельца «КДВ групп» и юрлиц более 13 млрд рублей
Суд Томска взыскал с бывшего владельца холдинга «КДВ групп» Дениса Штенгелова и связанных с ним юридических лиц более 13 млрд руб. и $56 млн. Об этом сообщил ТАСС.
В пользу «Кондитерус ком» была взыскана сумма основного долга в размере 3,8 млрд руб., в пользу «Боавишта» – в размере 2,65 млрд руб., а в пользу «КДВ Групп» – в размере 5,78 млрд руб.
Кроме того, суд взыскал около 100 млн руб. в пользу компании «Восток-ВЭД» за долги в долларах, евро и юанях, а с самого Штенгелова взыскали более 700 млн руб. и валюте.
Ранее ТАСС сообщал о взыскании с Штенгелова 5,44 млрд руб. В пользу АО «Кондитерус ком» взыскано 1,602 млрд руб., в пользу АО «Боавишта» – 850 млн руб., в пользу АО «КДВ» – 1,991 млрд и 1,1 млрд руб. по двум договорам.
26 августа 2025 г. генпрокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. По словам одного из источников «Ведомостей», после того как ответчики покинули Россию более 10 лет назад, гражданин Украины Николай Штенгелов за счет собственной сети агропредприятий смог поддержать «антироссийскую политику» новых властей республики. В том числе, Штенгелов-старший оказывал финансовую помощь украинской армии.
13 марта объединение, членами которого являются Николай и Денис Штенгеловы, внесли в список экстремистов и террористов.