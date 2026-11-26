26 августа 2025 г. генпрокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. По словам одного из источников «Ведомостей», после того как ответчики покинули Россию более 10 лет назад, гражданин Украины Николай Штенгелов за счет собственной сети агропредприятий смог поддержать «антироссийскую политику» новых властей республики. В том числе, Штенгелов-старший оказывал финансовую помощь украинской армии.