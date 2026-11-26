В Армении создадут компанию для реализации проекта «Маршрут Трампа»
Правительство Армении одобрило подписание акционерного соглашения с американской стороной о создании компании для реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity). Он предусматривает транспортное сообщение между Азербайджаном и его Нахичеванской автономией через территорию Армении, сообщает «Sputnik Армения».
Согласно решению кабмина, документ подпишут акционеры ЗАО «Компания развития TRIPP». Армянскую сторону уполномочили представлять министра территориального управления и инфраструктуры.
Ереван и американская TRIPP Development Company US планируют подписать два документа – устав компании и акционерное соглашение. Американская структура зарегистрирована в штате Делавэр и полностью принадлежит Корпорации финансирования международного развития США.
Подписание ожидается в течение недели, после чего компанию зарегистрируют в Армении. В ее совет войдут пять человек, двоих назначит армянская сторона. Ключевые решения по проекту, как уточнили в правительстве, будут приниматься только по взаимному согласию сторон.
23 ноября президент США Дональд Трамп объявил в видеообращении об официальном запуске проекта «Маршрут Трампа». Премьер страны Никол Пашинян назвал TRIPP крупнейшим экономическим проектом Армении с момента обретения независимости. По его словам, инициатива реализуется совместно правительствами Армении и США и направлена на развитие региональных транспортных связей и разблокирование транспортных маршрутов.
8 августа 2025 г. Армения и Азербайджан подписали рамочное соглашение о мире. Стороны обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения. Соглашение предусматривало «конкретный путь к миру» и решение вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, который граничит с Турцией. Важным элементом соглашения стало предоставление Арменией США исключительных прав на развитие и долгосрочную застройку транспортного коридора через свою территорию. Коридор получил название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».