Секретарь Совбеза обратил внимание, что при этом генсек НАТО не упомянул о многочисленных жертвах среди мирного населения Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Шойгу также напомнил о применении американскими военными высокотоксичного вещества «агент оранж», последствия которого жители региона ощущают до сих пор.