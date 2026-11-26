Шойгу: Рютте взял с потолка данные о потерях России в ходе спецоперации
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «взял с потолка» данные о потерях России за время проведения спецоперации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны», – сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза обратил внимание, что при этом генсек НАТО не упомянул о многочисленных жертвах среди мирного населения Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Шойгу также напомнил о применении американскими военными высокотоксичного вещества «агент оранж», последствия которого жители региона ощущают до сих пор.
В качестве еще одного примера двойных стандартов генсека НАТО Шойгу привел военную операцию западных стран в Афганистане, которая продолжалась 20 лет.
«Впрочем, манипуляции с цифрами давно стали излюбленным инструментом западников. Именно мифическими "успехами" украинских неонацистов они стремятся доказать "эффективность" своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта», – заявил секретарь Совбеза РФ.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия добивается успехов в ходе украинского конфликта. «Россия – гигантская машина. Русские продолжают продвигаться вперед, у них неисчерпаемые ресурсы», – подчеркнул глава Белого дома, отметив, что российские военные непрерывно занимают новые территории на Украине.