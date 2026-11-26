Алекперов подчеркнул, что уход с международного рынка не был самостоятельным решением «Лукойла». По его словам, к этому компанию подтолкнули обстоятельства преимущественно политического характера. При этом основатель «Лукойла» считает, что у нефтяной компании есть все шансы возобновить деятельность за рубежом.