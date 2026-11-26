Алекперов объяснил уход «Лукойла» с мирового рынка
Решение «Лукойла» об уходе с международного рынка носило вынужденный характер и было обусловлено политическими факторами. Об этом заявил основатель нефтяной компании Вагит Алекперов в интервью ИС «Вести».
Алекперов подчеркнул, что уход с международного рынка не был самостоятельным решением «Лукойла». По его словам, к этому компанию подтолкнули обстоятельства преимущественно политического характера. При этом основатель «Лукойла» считает, что у нефтяной компании есть все шансы возобновить деятельность за рубежом.
«Мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться», – заявил Алекперов.
19 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 19 декабря действие лицензии, разрешающей операции, связанные с продажей международных активов «Лукойла».
Российская компания начала переговоры об отчуждении зарубежного бизнеса осенью 2025 г. после введения американских санкций. Ранее «Лукойл» достигал договоренностей о продаже активов с международным трейдером Gunvor и американской инвестиционной компанией Carlyle, но обе сделки не состоялись.