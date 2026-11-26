Пять человек погибли при ударе ВСУ по автостоянке в Запорожской области
Пять человек погибли и трое получили ранения в результате беспилотной атаки на автомобильную стоянку в поселке Веселое Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.
16 ноября Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки украинского БПЛА на пассажирский автобус в Запорожской области. По данным следствия, беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черниговка – Бердянск, в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа. Ранения получили водитель и два пассажира.