В сентябре средняя стоимость изготовления гроба выросла на 9,3% год к году до 9200 руб. Глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов связал повышение цен на ритуальные услуги в том числе с удорожанием топлива, которое отразилось на стоимости перевозки тел и доставки похоронной атрибутики.