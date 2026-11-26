«Коммерсантъ»: рост рынка ритуальных услуг в России замедлился до 9,1%
Объем российского рынка ритуальных услуг в январе – сентябре 2026 г. вырос на 9,1% в годовом выражении до 105,1 млрд руб., подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных Росстата. За аналогичный период 2025 г. показатель увеличился на 15,4%.
По словам директора Института исследования проблем социальной политики Антона Орлова, замедление темпов роста связано с эффектом высокой базы прошлого года. В натуральном выражении рынок практически не растет, а увеличение его денежного объема обусловлено инфляцией и удорожанием материалов и работ.
В сентябре средняя стоимость изготовления гроба выросла на 9,3% год к году до 9200 руб. Глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов связал повышение цен на ритуальные услуги в том числе с удорожанием топлива, которое отразилось на стоимости перевозки тел и доставки похоронной атрибутики.
На фоне снижения покупательной способности россияне все чаще выбирают бюджетные варианты погребения, включая кремацию. Другим фактором замедления роста рынка эксперты назвали приостановку инвестиционных проектов из-за несовершенства отраслевого законодательства.
Крупнейшим региональным рынком ритуальных услуг стал Санкт-Петербург – его объем вырос на 19,1% до 10,2 млрд руб. В Москве показатель увеличился на 5,2% до 9,1 млрд руб., а в Московской области сократился на 1,7% до 8,3 млрд руб.
По данным Росстата, в октябре 2026 г. годовая инфляция в России ускорилась до 6,87% против 6,35% в сентябре. Стоимость услуг увеличилась на 10,86% в годовом выражении.
С начала 2026 г. по 23 ноября потребительские цены на бензин в России выросли на 15,4%, следует из данных Росстата. Средняя стоимость литра топлива достигла 74,41 руб.