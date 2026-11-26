Свыше 13 млн пенсионеров досрочно получат пенсии за январь
Порядка 13,6 млн пенсионеров досрочно получат пенсии за январь. Зачисление средств в декабре коснется граждан, выбравших безналичное получение через банк: выплата, которая обычно приходит 3–11 числа, по предварительным данным, будет перечислена 29–30 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.
Если пенсии доставляет «Почта России», выплаты пройдут по графику работы региональных отделений в январе. Почтальоны доставят пенсии 5,6 млн пенсионеров со 2 по 25 января. Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Средства поступят автоматически.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщал «РИА Новости», что в 2027 г. различные виды пенсий будут получать 43 млн россиян. Речь идет о получателях пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсионных выплат. По его словам, в статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.