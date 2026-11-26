Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщал «РИА Новости», что в 2027 г. различные виды пенсий будут получать 43 млн россиян. Речь идет о получателях пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсионных выплат. По его словам, в статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.