Этими мыслями Горбачев, как утверждает автор, поделился с председателем КГБ Владимиром Крючковым, который в начале 1991 г. передал детали разговора главному герою повести. «В ходе разговора наедине президент сказал Крючкову: «Володя, если так будут развиваться события на международной арене, то скоро речь может пойти о создании всемирного правительства. Как ты думаешь, смогу я его возглавить?» В ответ обескураженный Крючков промолчал, но про себя, как сказал мне, подумал: «Да этому *** на Западе даже овец пасти бы не доверили», – пишет Егоров в своей книге.