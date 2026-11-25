При пожаре, вспыхнувшем в результате ДТП с участием бензовоза в районе Эль-Варак в провинции Гиза в Египте, погибли 30 человек, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .