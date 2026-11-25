В результате ДТП и пожара в Египте погибли 30 человек
При пожаре, вспыхнувшем в результате ДТП с участием бензовоза в районе Эль-Варак в провинции Гиза в Египте, погибли 30 человек, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook
«В результате происшествия на данный момент пострадали 15 человек, которые были доставлены в больницы <...> По предварительным данным, число погибших возросло до 30 человек», – сказано в сообщении.
В министерстве распорядились повысить уровень готовности центрального кризисного штаба при аппарате министерства и в больницах. Ведомство следит за ситуацией и координирует свои действия с соответствующими органами для оказания медицинской помощи пострадавшим. Задействовано 39 машин скорой помощи.
«Министерство выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает пострадавшим скорейшего выздоровления», – добавили в минздраве Египта.
22 ноября объединенная поисково-спасательная группа обнаружила тела трех погибших на месте пожара на кондитерской фабрике в Чиканде, округ Серанг (провинция Бантен, Индонезия). Поиски 36 человек продолжаются.