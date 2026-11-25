Т-банк попросил продлить для МФО мораторий на биометриюБез моратория рынок «схлопнется», считают в банке
Микрофинансовым компаниям (МФК) нужно продлить мораторий на использование Единой биометрической системы (ЕБС) при выдаче онлайн-займов, заявил 25 ноября заместитель директора по развитию государственного партнерства Т-банка Сергей Клименко на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Для МФК требование об идентификации через ЕБС при выдаче займов онлайн действует с 1 марта, для микрокредитных компаний (МКК) оно заработает с 1 марта 2027 г. Но ЦБ до 1 января 2027 г. не применяет надзорные меры к МФК, которые его не исполняют. Регулятор объяснял это препятствиями, которые не позволяют компаниям выполнить требование и сохранить финансовую доступность.
«Мы выступаем за то, что сейчас, к 1 января, нужно еще раз вводить мораторий, потому что рынок просто схлопнется.<...> К Цетральному банку мы обратились с письмом», – сказал Клименко. Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Банк России продлить действие моратория до 1 января 2028 г., писал «Коммерсантъ»: это необходимо из-за технологического цикла формирования «дорожной карты», доработки на стороне Центра биометрических технологий (оператор ЕБС) и адаптации на стороне МФО.
Микрофинансовая компания группы «Т-Финанс», по словам Клименко, единственная на рынке умеет выдавать займы с биометрией. Она направила в этот процесс реальных 1400 клиентов – до займа дошли 7%. «При такой конверсии рынок должен закрыться, и это не чинится», – сказал Клименко. Участники конференции поддержали его выступление аплодисментами.
Т-банк рассчитывал, что ситуацию улучшит отказ от голосовой модальности, который сейчас тестируют. Но без нее ни один из десяти сотрудников банка, участвовавших в тесте, не смог пройти идентификацию только «по лицу» и получить заем, рассказал Клименко.
Биометрия для МФО в принципе избыточна, считает Клименко. «Зачем она нужна?», – спрашивает он. Клименко напомнил, что с апреля 2027 г. заработает правило «один заем в руки» для займов с ПСК выше 100% годовых, есть период охлаждения, а клиентов будут уведомлять о займах на «Госуслугах». «Набрать на клиента много кредитов уже невозможно», – сказал Клименко.
Риски Клименко видит и в требовании с 1 сентября 2027 г. опираться только на официальные сведения о доходе заемщика. По его словам, банк выступает «за» белые доходы, но вопрос в качестве получаемых данных из госсистем. Из «Цифрового профиля» гражданина валидной для кредитования оказывается в лучшем случае около 60% получаемой информации, приводит пример Клименко. «Если мы придем к дедлайну, когда мы должны будем делать это только на официальных источниках, это будет просто провал», – заявил он. Крупные банки могут опираться на данные о зарплатах своих клиентов, говорит Клименко: «Что будут делать МФО? Куда они денутся? Они уйдут с рынка?».
За первое полугодие ЦБ выявил около 1000 нелегальных кредиторов, а за весь прошлый год – 1100, напомнил Клименко. «Раз их количество растет, значит, кто-то туда идет», – сказал он.
Доверие рынка к регулятору тоже нужно, отметил Клименко. Для этого необходимы предсказуемые правила, диалог и оценка регулирующего воздействия. «Почему-то нас не слушают», – сказал он.
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Цед, участвовавший в сессии, пообещал обсудить тему биометрии и вынести ее «на более высокий уровень». «Сколько бы нас ни убеждали, что там нет нарушений, мы же с вами не дети, мы все прекрасно понимаем, что эти нарушения есть, с ними нужно бороться», – добавил он.
Директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на той же сессии назвал биометрическую идентификацию и использование официальных данных о доходе среди требований, которые вступят в силу в 2027 г.