Риски Клименко видит и в требовании с 1 сентября 2027 г. опираться только на официальные сведения о доходе заемщика. По его словам, банк выступает «за» белые доходы, но вопрос в качестве получаемых данных из госсистем. Из «Цифрового профиля» гражданина валидной для кредитования оказывается в лучшем случае около 60% получаемой информации, приводит пример Клименко. «Если мы придем к дедлайну, когда мы должны будем делать это только на официальных источниках, это будет просто провал», – заявил он. Крупные банки могут опираться на данные о зарплатах своих клиентов, говорит Клименко: «Что будут делать МФО? Куда они денутся? Они уйдут с рынка?».