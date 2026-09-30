МФО больше не смогут выдать человеку более двух дорогих займов

15 июля «Ведомости» писали, что ЦБ начал реформировать сектор в 2025 г. С 1 апреля 2026 г. предельный уровень переплаты по займам сократился со 130 до 100% от суммы основного долга. Одновременно вступили в силу обновленные правила оценки долговой нагрузки заемщиков – организации теперь обязаны проверять доходы клиентов через официальные источники. Также для микрофинансовых компаний с 1 марта ввели обязательную биометрию: теперь они обязаны идентифицировать онлайн-клиентов через Единую биометрическую систему. С 1 марта 2027 г. аналогичные требования начнут действовать и для микрокредитных компаний.