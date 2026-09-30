МФО больше не смогут выдать человеку более двух дорогих займов
С 1 октября микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдать человеку новый заем с полной стоимостью потребительского кредита выше 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных займа или кредита. Об этом сообщил Банк России на сайте.
Такое решение исключит ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов с высокой ставкой. В ЦБ объяснили, что таким образом клиент МФО только увеличивает себе долговую нагрузку. Регулятор подчеркнул, что по итогам первого полугодия около трети действующих клиентов МФО имели два и более дорогих займа.
При этом человек с двумя и более дорогими займами может взять средства в МФО с полной стоимостью потребкредита до 200% годовых, если у него достаточно доходов для обслуживания новых обязательств.
Уже 1 апреля 2027 г. требования ужесточатся и начнет действовать правило: «один заем в руки» со стоимостью потребкредита выше 100% годовых. Кроме того, между погашением одного такого займа и оформлением следующего должно пройти не менее трех дней.
15 июля «Ведомости» писали, что ЦБ начал реформировать сектор в 2025 г. С 1 апреля 2026 г. предельный уровень переплаты по займам сократился со 130 до 100% от суммы основного долга. Одновременно вступили в силу обновленные правила оценки долговой нагрузки заемщиков – организации теперь обязаны проверять доходы клиентов через официальные источники. Также для микрофинансовых компаний с 1 марта ввели обязательную биометрию: теперь они обязаны идентифицировать онлайн-клиентов через Единую биометрическую систему. С 1 марта 2027 г. аналогичные требования начнут действовать и для микрокредитных компаний.