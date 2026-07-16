Количество МФО в России сократится в 2 раза за 2026–2028 годы

Количество МФО в России сократится в 2 раза за 2026–2028 годыРынок ждет сокращение выдач и прибыли, ожидают в «Эксперт РА»
За 2026–2028 гг. количество работающих в России микрофинансовых организаций (МФО) сократится вдвое по сравнению с текущим уровнем, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным ЦБ, сейчас в России 833 МФО. Основная причина такого сокращения – последовательное ужесточение регулирования отрасли.
За 2024 г., согласно данным ЦБ, количество действующих МФО сократилось с 1014 до 902, т. е. примерно на 11%. За 2025 г. их число уменьшилось на 6,7% до 842.
Изменения рынка
Рынок микрофинансирования сейчас находится в стадии структурной трансформации, где последовательное ужесточение регулирования становится главным риском для устойчивости бизнеса, пишет «Эксперт РА».
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