5 ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко на совещании по строительству кампусов мирового уровня, что торжественное открытие нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде проведут в конце апреля 2027 г., приурочив его к 80-летию вуза. На данный момент готовность объекта составляет 94%. Беспрозванных отметил, что технически кампус можно открыть уже в декабре 2026 г., однако он предложил провести торжественную церемонию в апреле 2027 г.