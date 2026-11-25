К 2036 году построят еще 19 университетских кампусов
В России планируют построить еще 19 университетских кампусов к 2036 г. Проекты определены по поручению президента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что уже работают три кампуса первой очереди – при МГТУ имени Баумана, Уральском и Новосибирском университетах. По словам главы правительства, новые площадки будут оснащены современной исследовательской инфраструктурой.
Мишустин также отметил роль программ «Приоритет-2030», передовых инженерных школ и молодежных лабораторий. Они, по его оценке, стали инструментами взаимодействия науки и промышленности. Премьер добавил, что для развития научно-технологической сферы необходимо совершенствовать управление и синхронизировать научные, технологические и промышленные проекты.
6 ноября в правительстве Новгородской области сообщили, что строительная готовность нового кампуса Новгородского государственного университета (НовГУ) составляет 41%, работы идут с опережением графика.
5 ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко на совещании по строительству кампусов мирового уровня, что торжественное открытие нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде проведут в конце апреля 2027 г., приурочив его к 80-летию вуза. На данный момент готовность объекта составляет 94%. Беспрозванных отметил, что технически кампус можно открыть уже в декабре 2026 г., однако он предложил провести торжественную церемонию в апреле 2027 г.