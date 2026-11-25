Иран заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера подорвались на морских минах у южного и восточного побережья Ормузского пролива, после чего в машинных отделениях судов начался пожар. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По данным КСИР, инцидент произошел рано утром 25 ноября. Танкерные экипажи пытались пройти по «незаконному маршруту», но подорвались на минах, после чего корабли загорелись.
Центр управления движением в Ормузском проливе при ВМС КСИР предупредил экипажи судов с отключенными навигационными системами о риске подрыва на минах. В ведомстве призвали не доверять заявлениям США.
18 ноября Tasnim сообщило, что нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. Речь шла о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. Судно подорвалось на мине в западной части Ормузского пролива.
17 ноября КСИР заявил, что Иран атаковал американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне. Атака произошла в ответ на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства республики.