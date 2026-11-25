Объемы медпомощи при онкологии в дневных стационарах вырастут на 10%
В России в 2027 г. планируется увеличить объемы стационарной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«Увеличены объемы медицинской помощи по профилю "онкология" для круглосуточного стационара на 5% и для дневного стационара на 10% по сравнению с текущим годом», – сказал Баланин (цитата по «РИА Новости»).
29 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2027–2029 гг. Расходы фонда в 2027 г. предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше показателя 2026 г. На оказание специализированной медпомощи в федеральных медицинских организациях в рамках базовой программы ОМС планируется направить 378,9 млрд руб.
9 октября депутат Госдумы Бадма Башанкаев сообщил, что финансирование лечения онкологических заболеваний в 2027 г. увеличится за счет роста поступлений страховых взносов на ОМС и накопленных средств фонда без привлечения денег из федерального бюджета.