Госдума приняла в первом чтении законопроект о бюджете ФОМС

Сохраняется ежегодная проблема неполного использования финансирования, выделенного медорганизациям, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») во время заседания. Еще одна проблема – нехватка медицинских кадров. В связи с этим ко второму чтению законопроекта необходимо представить предложения по устранению этих проблем, подчеркнул депутат. Отдельно Макаров обратил внимание на сложности с получением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). По его словам, в 2027 г. планируется добавить еще 10 методов лечения, но проблема доступности ВМП сохраняется. Квоты на ее оказание могут исчерпываться досрочно из-за экстренных пациентов, в результате чего операции для находящихся в очереди граждан переносятся на следующий год. При этом сроки ожидания такой помощи не регламентированы, а клиники самостоятельно ведут листы ожидания, из-за чего пациенты находятся в состоянии неопределенности. Кроме того, не во всех регионах есть возможность получить необходимую помощь или обеспечить направление пациента в федеральный центр. При расширении объемов ВМП необходимо предусмотреть меры по устранению этих проблем, считает Макаров.