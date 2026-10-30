Госдума приняла в первом чтении законопроект о бюджете ФОМС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бюджете ФОМСДепутаты обратили внимание на не использованные в 2025 году средства
Госдума 29 октября приняла в первом чтении проект закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За это проголосовали 386 депутатов, еще 37 человек воздержались.
Совокупные расходы на здравоохранение из федерального бюджета и бюджета ФОМСа в 2027 г. вырастут примерно на 6% и составят 7,02 трлн руб. По разделу «Здравоохранение» в федеральном бюджете на следующий год запланировано 1,82 трлн руб. (-1% к прошлогоднему показателю в законе о федбюджете на 2026 г.). Таким образом, основной прирост консолидированных расходов на медицину обеспечит бюджет ФОМСа. В 2027 г. затраты фонда предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше, чем заложено на 2026 г. в законе о бюджете ФОМСа прошлого года.
В 2027 г. доходы бюджета ФОМСа запланированы в объеме 5,04 трлн руб. против 4,71 трлн руб. в 2026 г. Дефицит в наступающем году составит 168 млрд руб. Относительно показателя 2026 г. он увеличится примерно вдвое и будет покрыт за счет переходящих остатков средств, говорится в тексте законопроекта. Основной статьей расходов ФОМСа останется субвенция бюджетам территориальных фондов на оплату лечения граждан в рамках программы ОМС. На эти расходы придется порядка 4,38 трлн руб., или 84% всех затрат фонда.
На финансовое обеспечение специализированной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС и оказываемой федеральными медорганизациями, в 2027 г. предусмотрено 378,9 млрд руб., т. е. примерно на 9% больше, чем в 2026 г. На высокотехнологичную помощь, не включенную в базовую программу ОМС, планируется направить 150,1 млрд руб., на оплату лечения беременных, рожениц, родильниц и детей первого года жизни – 12,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Сохраняется ежегодная проблема неполного использования финансирования, выделенного медорганизациям, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») во время заседания. Еще одна проблема – нехватка медицинских кадров. В связи с этим ко второму чтению законопроекта необходимо представить предложения по устранению этих проблем, подчеркнул депутат. Отдельно Макаров обратил внимание на сложности с получением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). По его словам, в 2027 г. планируется добавить еще 10 методов лечения, но проблема доступности ВМП сохраняется. Квоты на ее оказание могут исчерпываться досрочно из-за экстренных пациентов, в результате чего операции для находящихся в очереди граждан переносятся на следующий год. При этом сроки ожидания такой помощи не регламентированы, а клиники самостоятельно ведут листы ожидания, из-за чего пациенты находятся в состоянии неопределенности. Кроме того, не во всех регионах есть возможность получить необходимую помощь или обеспечить направление пациента в федеральный центр. При расширении объемов ВМП необходимо предусмотреть меры по устранению этих проблем, считает Макаров.
Председатель думского комитета по здравоохранению Владимир Сысоев (ЛДПР) указал на сохранение дефицита финансирования территориальных программ госгарантий за счет региональных бюджетов. По его словам, на конец 2025 г. он составлял почти 23 млрд руб. в 14 субъектах РФ. Помимо этого комитет предлагает повысить прозрачность использования нормированного страхового запаса ФОМСа, отражая распределение соответствующих средств в отдельном приложении к закону, сообщил Сысоев. По его словам, необходимо также разобраться в причинах роста переходящих остатков средств и продолжить работу с регионами по погашению просроченной задолженности медорганизаций.
Присутствовавший на заседании министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил внимание на развитие инфраструктуры здравоохранения и увеличение объемов медпомощи. По его словам, в системе появляются новые технологии лечения пациентов, расширяется перечень используемых препаратов, внедряются роботизированные системы и отечественное медоборудование. Обращаясь к депутатам, Мурашко отметил, что врач не может отказаться от оказания медпомощи, поскольку это его прямая обязанность. По словам министра, принимая бюджет, депутаты создают условия, необходимые медработникам для выполнения этой обязанности.
«Я бы рассматривал бюджет здравоохранения комплексно, не вырывая из него отдельные цифры», – сказал «Ведомостям» заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. В него входят не только федеральные средства, но и финансирование из других, в том числе внебюджетных, источников, пояснил он. Если учитывать их все, то расходы на здравоохранение выросли по сравнению с прошлым годом, отметил Мелик-Гусейнов.
Механизм системы ОМС уже хорошо отлажен: в нем есть тарифы и коэффициенты, а также понятные правила контроля за расходами. В этом смысле он точнее приспособлен к работе с медорганизациями, чем федеральный бюджет, говорит Мелик-Гусейнов.-