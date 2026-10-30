Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,201+1,43%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 496,26-1,2%RTSI974,73-0,97%RGBI112,29-0,2%RGBITR777,46-0,15%
Главная / Недвижимость /

Разница между стоимостью квартир в новых и в готовых домах начала сокращаться

Жилье на вторичном рынке дорожает быстрее в том числе из-за ужесточения условий семейной ипотеки
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Разрыв между средней стоимостью метра в новостройках и в квартирах в готовых домах в 40 крупнейших городах России сейчас составляет 20%, подсчитали в «Циане». За год, по его данным, этот показатель снизился на 5 п. п. с 25%. Ведущий аналитик этой компании Елена Бобровская уточняет, что первичный рынок по уровню цены впервые обогнал вторичный пять лет назад и с того момента разница между ними продолжала расти, но сейчас ситуация изменилась. Она напоминает, что за последний год средняя стоимость жилья в строящихся комплексах увеличилась на 8% до 189 700 руб. за квадрат, тогда как в готовых домах данный показатель прибавил 12% до 158 400 руб.

Ценовая разница между «первичкой» и «вторичкой» действительно сокращается, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным «Авито недвижимости», в сентябре 2025 г. медианный разрыв в крупных городах составлял 22%, а в том же месяце этого года – уже 19%, говорит руководитель аналитического центра этой компании Ольга Клещеева. В целом же, по всем городам России, эта тенденция тоже просматривается, но менее выраженно, добавляет ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. По его словам, разница между средней ценой предложения на первичном и вторичном рынках жилья за год сократилась с 21 до 20,5%. Однако около трети лотов в новостройках продаются со скидкой 10–15%, а в отдельных случаях до 20%, добавляет эксперт. Как правило, такой дисконт применяется при покупке лотов за счет собственных средств или с привлечением рыночной ипотеки субсидирования процентных ставок, уточняет Иванов.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте