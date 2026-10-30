Разница между стоимостью квартир в новых и в готовых домах начала сокращаться

Ценовая разница между «первичкой» и «вторичкой» действительно сокращается, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным «Авито недвижимости», в сентябре 2025 г. медианный разрыв в крупных городах составлял 22%, а в том же месяце этого года – уже 19%, говорит руководитель аналитического центра этой компании Ольга Клещеева. В целом же, по всем городам России, эта тенденция тоже просматривается, но менее выраженно, добавляет ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. По его словам, разница между средней ценой предложения на первичном и вторичном рынках жилья за год сократилась с 21 до 20,5%. Однако около трети лотов в новостройках продаются со скидкой 10–15%, а в отдельных случаях до 20%, добавляет эксперт. Как правило, такой дисконт применяется при покупке лотов за счет собственных средств или с привлечением рыночной ипотеки субсидирования процентных ставок, уточняет Иванов.