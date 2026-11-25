Путин и султан Брунея Болкиах приняли декларацию о повышении уровня отношений
Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах приняли декларацию о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам государственного визита султана Брунея в Россию 24–25 ноября, сообщили в Кремле.
Согласно документу, стратегическое партнерство позволит укрепить взаимодействие в существующих сферах сотрудничества.
«Лидеры подтвердили, что стратегическое партнерство задаст конструктивные рамки для развития двусторонних отношений за счет опоры на существующие сферы сотрудничества, выявления новых областей, представляющих взаимный интерес, и поощрения более тесного взаимодействия на благо обеих стран и их народов», – сказано в декларации.
В ходе переговоров лидеры обсудили развитие отношений в области торговли, обороны и безопасности, образования и гуманитарных связей. Стороны выступили за расширение торгово-инвестиционного сотрудничества, а также отметили потенциал взаимодействия в сфере энергетики и цифровой экономики.
Кроме того, Россия и Бруней выразили готовность содействовать укреплению партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Лидеры также подтвердили намерение тесно взаимодействовать в рамках международных организаций и форумов, включая ООН и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
По итогам переговоров Хассанал Болкиах пригласил Путина посетить Бруней с государственным визитом.
Дипломатические отношения между Россией и Брунеем были установлены в 1991 г.
25 ноября Путин и Болкиах провели двустороннюю встречу. По словам российского президента, Россия и Бруней всегда развивали гуманитарные связи, а также вопросы, связанные с повышением обороноспособности и безопасностью.