«Лидеры подтвердили, что стратегическое партнерство задаст конструктивные рамки для развития двусторонних отношений за счет опоры на существующие сферы сотрудничества, выявления новых областей, представляющих взаимный интерес, и поощрения более тесного взаимодействия на благо обеих стран и их народов», – сказано в декларации.