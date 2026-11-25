Ушаков: с Зеленским никто не ведет переговоры
С президентом Украины Владимиром Зеленским не ведут переговоры об урегулировании конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«С Зеленским переговоры никто не ведет», – подчеркнул Ушаков. Таким образом он ответил на вопрос, как можно говорить с украинским лидером о дипломатическом решении конфликта Москвы и Киева, пока он не вывел войска из Донбасса.
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у России нет цели установить контроль над всей территорией Украины или добиться ее капитуляции. Он также не согласился с утверждениями об отсутствии существенных изменений на фронте. По его оценке, российские войска постепенно продвигаются вперед, а стратегическое поражение России невозможно.
23 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в скором времени. Однако он отметил, что пока нет определенности по датам.
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Украина и европейские страны пока не готовы идти на компромиссы для урегулирования конфликта. Российский лидер также назвал неприемлемыми вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных войск.