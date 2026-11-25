25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у России нет цели установить контроль над всей территорией Украины или добиться ее капитуляции. Он также не согласился с утверждениями об отсутствии существенных изменений на фронте. По его оценке, российские войска постепенно продвигаются вперед, а стратегическое поражение России невозможно.