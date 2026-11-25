«Я надеюсь, что ваша встреча с президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином произошла хорошо», – сказал Болкиах. Он поблагодарил Путина за гостеприимство. По его словам, его визит в Россию – это «особый жест, который отражает нашу дружбу, дружбу между нашими народами». Он вспомнил свой государственный визит в Россию в 2005 г. «Думаю, что сегодня мы заложим основу для еще более продуктивного нашего сотрудничества. Думаю, что и ваш визит в Бруней имел очень большое значение, и ваш будущий визит в Бруней, если он произойдет, будет для нас очень важен», – сказал Болкиах.