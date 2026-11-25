Как проходили переговоры Владимира Путина с султаном Брунея Хассаналом БолкиахомМонарх находится в России с государственным визитом
В Кремле 25 ноября проходят российско-брунейские переговоры. В Россию с государственным визитом прибыл султан Брунея Хассанал Болкиах. После церемонии официальной встречи, где прозвучали гимны двух стран, а Владимир Путин и Хассанал Болкиах поприветствовали членов двух делегаций, начались переговоры в узком составе.
В протокольной части встречи Путин поприветствовал Болкиаха в Москве. На прошлой неделе они виделись на саммите АТЭС в Шэньчжэне. В этом году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между Россией и Брунеем.
«Хочу отметить, что у нас развиваются торгово-экономические связи, хотя объем пока в абсолютных величинах скромный, но все-таки тенденция очень хорошая: в этом году у нас будет свыше $1 млрд. оборот, но созданы хорошие предпосылки для развития в будущем. Имею в виду, прежде всего наше сотрудничество в области финансовых отношений, и это дает возможность развивать нам контакты по всем линиям», – сказал Путин.
Президент сообщил, что рад возможности «провести сверку часов» по политическим вопросам и ситуации в регионе. По итогам же переговоров планируется подписание Декларации о выведении наших отношений на уровень стратегического партнерства. По словам Путина, Россия и Бруней всегда развивали гуманитарные связи, а также вопросы, связанные с повышением обороноспособности и безопасностью.
«Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью Военно-Морского Флота Российской Федерации», – сказал президент. Путин также поблагодарил султана за установление безвизового въезда россиян в Бруней.
«Я надеюсь, что ваша встреча с президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином произошла хорошо», – сказал Болкиах. Он поблагодарил Путина за гостеприимство. По его словам, его визит в Россию – это «особый жест, который отражает нашу дружбу, дружбу между нашими народами». Он вспомнил свой государственный визит в Россию в 2005 г. «Думаю, что сегодня мы заложим основу для еще более продуктивного нашего сотрудничества. Думаю, что и ваш визит в Бруней имел очень большое значение, и ваш будущий визит в Бруней, если он произойдет, будет для нас очень важен», – сказал Болкиах.
После переговоров в узком составе начались расширенные переговоры. А затем лидеры двух государств должны выступить с заявлением для СМИ.