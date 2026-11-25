Лукашенко про конфликт на Украине: по морде надавали друг другу – остановитесь
Россия и Украина должны прекратить боевые действия, а к анализу допущенных сторонами ошибок можно будет вернуться позднее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.
«Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну, остановитесь», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
По мнению Лукашенко, такой подход к разрешению конфликта соответствует национальному характеру русских, белорусов и украинцев.
«У нас же всегда так было: по морде надавали – остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться», – добавил он.
В том же интервью Лукашенко предложил вновь использовать Минск в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее белорусский лидер выразил готовность сопроводить президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров и выступить гарантом его безопасности. Зеленский отказался от предложения, заявив, что не понимает, зачем ему ехать в российскую столицу.