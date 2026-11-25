Для проверки документов на дороге водителю достаточно показать QR-код из вкладки «Транспорт» в цифровом ID, а инспектору – отсканировать его. Цифровой ID действует только на устройстве, на котором был создан. Доступ к динамическому QR-коду защищен PIN-кодом, Face ID или отпечатком пальца.