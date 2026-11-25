Водители смогут показывать права и СТС с помощью цифрового ID в Max
В мессенджере Max появилась возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) с помощью цифрового идентификатора (ID). Об этом сообщили в компании.
«Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей», – заявил генеральный директор Max Фарит Хуснояров.
Для проверки документов на дороге водителю достаточно показать QR-код из вкладки «Транспорт» в цифровом ID, а инспектору – отсканировать его. Цифровой ID действует только на устройстве, на котором был создан. Доступ к динамическому QR-коду защищен PIN-кодом, Face ID или отпечатком пальца.
29 октября Max запустил обновления для авторов каналов, с помощью которых блогеры получили возможность выбирать профиль для ответов в комментариях, а также пользоваться мини-приложением «Инструменты канала», объединяющим функции управления и продвижения.
15 октября в мессенджере появились функции регулировки размера текста, архивирования историй и автоматического сохранения медиа. Авторы каналов также получили возможность попадать в подборку рекомендаций, которая формируется с учетом интересов пользователей, тематики и качества контента.
5 октября в Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в каналах. Реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента.