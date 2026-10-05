В Max запустили таргетированную рекламу для каналов

Отмечается, что реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента. Они могут вести на канал или отдельный пост в Max, а также на внешний сайт. Рекламодателям доступны два формата объявлений – текстовый и визуально-текстовый.