В Max запустили таргетированную рекламу для каналов
В национальном мессенджере Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в каналах. Об этом сервис сообщил в пресс-релизе.
Отмечается, что реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента. Они могут вести на канал или отдельный пост в Max, а также на внешний сайт. Рекламодателям доступны два формата объявлений – текстовый и визуально-текстовый.
Как уточнил сервис, для подбора аудитории используется Discovery – технологическая платформа VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Она анализирует интересы пользователей и помогает выбирать аудиторию для рекламных объявлений. На первом этапе размещать рекламу в каналах Max можно через «VK Рекламу». Позже к тестированию этой возможности смогут подключиться другие российские рекламные платформы.
25 сентября корреспондент «Ведомостей» заметил, что в каналах Max начали появляться рекламные объявления. Пресс-служба платформы подтвердила, что сервис начал тестировать рекламные инструменты.
15 сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко заявил, что цифровым ID мессенджера Мах пользуются более 9 млн человек. По словам Григоренко, граждане заинтересованы в использовании подобных возможностей.