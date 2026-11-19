17 сентября «Ведомости. Город» со ссылкой на Росавиацию писали, что общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла (МАУ) – «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» – за семь месяцев 2026 г. сократился на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 40,4 млн человек. Самая сильная просадка – на 13,2% – у «Домодедово». В абсолютном выражении аэропорт обслужил около 6,9 млн человек. Доля аэрогавани в структуре МАУ за год сократилась с 18,9 до 17%. Трафик через «Внуково» за январь – июль снизился на 1,4% до более 9 млн человек. Доля в МАУ увеличилась на 0,5 п. п. до 22,5%. «Шереметьево» с начала года потеряло 1% пассажиропотока, всего перевезено 24,5 млн человек.