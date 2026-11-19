Как зарубежные СМИ оценивают шансы на мир после встречи Путина, Трампа и СиОдни видят новую договоренность, другие боятся раздела сфер влияния
- О «новой Ялте»
- О возможном разделе сфер влияния
- О том, что хотят получить Россия, Китай и США
- Об украинском конфликте и опасениях Европы
- О ядерном разоружении и перспективах соглашения
- О Тайване и интересах Китая
- О том, чего ждать от переговоров
19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Лидеры обсудили украинский конфликт и ядерную безопасность.
Зарубежные СМИ обсуждают перспективы «новой Ялты», опасения Киева и Европы, последствия для Тайваня и возможности ядерного разоружения. Многие эксперты не ожидают от встречи серьезного прорыва. Как иностранная пресса оценивает саммит – в материале «Ведомостей».
О «новой Ялте» и перераспределении влияния
Financial Times в редакционной статье сравнивает встречу в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 г., на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы. Издание полагает, что участие Путина в переговорах с лидерами США и Китая отвечает стремлению Москвы закрепить статус одного из центров мировой политики.
Французская Le Monde в редакционной колонке рассматривает возможность новой договоренности великих держав о сферах влияния, но считает сравнение с Ялтой ошибочным. По мнению газеты, интересы лидеров слишком различаются для согласования новой системы международных отношений. Вместе с тем издание опасается, что встреча укрепляет представление о возможности решать глобальные проблемы без участия других государств.
The Guardian в редакционной статье отмечает отсутствие четко согласованной повестки и считает, что символическое значение переговоров может превысить практические результаты. Встреча позволяет Си продемонстрировать роль международного посредника, а Путину – статус лидера одной из крупнейших держав. При этом исторический характер саммита, по мнению редакции, не означает дипломатического прогресса.
Иную оценку приводит South China Morning Post. В материале гонконгского издания наблюдатели отвергают аналогии с Ялтой: речь идет не о разделе мира, а о встрече лидеров, каждый из которых продвигает собственную повестку.
Le Monde рассматривает саммит как символическое достижение Москвы. Старший аналитик Международной кризисной группы Олег Игнатов считает, что участие Путина в трехстороннем формате демонстрирует ослабление американского доминирования в вопросах глобальной безопасности. Газета отмечает возвращение российского президента в центр международной дипломатии, несмотря на попытки Запада ограничить его контакты.
Для Китая встреча стала возможностью укрепить статус организатора переговоров между конкурирующими державами. The Guardian отмечает, что проведение АТЭС в Шэньчжэне позволяет Пекину продемонстрировать экономические и технологические достижения, а также влияние на мировую повестку.
Al Jazeera в разборе интересов участников приводит мнение преподавателя Королевского колледжа Лондона Вука Вуксановича. Эксперт считает, что Трамп особенно заинтересован в результате, который можно представить американцам как внешнеполитический успех. При этом внутренние проблемы и конфликт с Ираном ограничивают возможности Вашингтона добиться крупных соглашений.
Об украинском конфликте и опасениях Европы
Одной из главных тем публикаций стали опасения Киева и европейских стран, не участвующих в саммите.
Reuters отмечает, что Путин и Трамп упомянули Украину во вступительных заявлениях, а Си напрямую ее не затронул. Эксперт Брукингского института Патриция Ким считает, что Пекин не заинтересован в посредничестве при заключении соглашения без Киева и европейцев, поскольку рассматривает конфликт прежде всего как европейскую проблему.
Le Monde пишет, что встреча усилила опасения обсуждения будущего Украины без Киева и ЕС. Европейские лидеры стремятся восстановить прямые контакты с Москвой, чтобы получать ее позицию не только через Вашингтон.
Euronews приводит слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который не ожидает нового раздела сфер влияния, но считает подобные договоренности недопустимыми. Эксперт Европейского совета по международным отношениям Фредрик Веслау полагает, что Путин заинтересован в обсуждении Украины крупнейшими державами, однако вопросы европейской безопасности нельзя решить без Европы.
The Guardian цитирует лидера британских консерваторов Кеми Баденок, назвавшую встречу тревожным событием. По ее мнению, державы могут разделить мир на сферы влияния: Китай – в Азии, США – в Западном полушарии, Россия – в Европе. Заявление Трампа о дружбе с Путиным она назвала тревожным сигналом для Украины и союзников США.
Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщает Euronews, рассчитывает узнать содержание переговоров от переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлине. Он подчеркнул, что решения по Украине и европейской безопасности должны приниматься с участием Киева и Европы.
The Guardian добавляет, что возможные договоренности трех лидеров вызывают опасения не только на Украине, но и в Восточной Европе и странах Балтии.
О ядерном разоружении и перспективах соглашения
The Washington Post в аналитическом материале называет трехстороннее сокращение ядерных вооружений одной из сложнейших тем переговоров.
Срок последнего российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек в феврале 2026 г. США выступают за соглашение с участием Китая, однако Пекин считает формат несправедливым из-за разницы в арсеналах.
Эксперт Фонда Карнеги
Associated Press приводит мнение главы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла. Он не ожидает значительного прорыва после одной встречи: саммит может начать длительный процесс, но реальное разоружение потребует дальнейших переговоров.
Reuters отмечает, что заявления о снижении ядерной угрозы не устраняют разногласий. Аналитики считают масштабное соглашение пока маловероятным.
О Тайване и интересах Китая
Зарубежные СМИ обсуждают последствия встречи для отношений США, Китая и Тайваня.
Reuters сообщает, что администрация Тайваня поддерживала контакты с США перед саммитом. Ее представитель Карен Го заявила, что Тайбэй поддерживает снижение региональных рисков, но продолжит укреплять обороноспособность.
По данным Xinhua, Трамп на встрече с Си заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Китайский лидер призвал Вашингтон ответственно подходить к этому вопросу во избежание осложнения отношений.
The Guardian в редакционной статье опасается уступок Пекину ради экономического сотрудничества. Газета считает, что Тайвань, как и Украина, заинтересован в недопущении обсуждения своего будущего без собственного участия.
О том, чего ждать от переговоров
Зарубежные издания осторожно оценивают практические перспективы встречи.
Associated Press полагает, что саммит может начать новый дипломатический процесс или остаться символическим событием. Трамп делает ставку на личные отношения с Путиным и Си, тогда как российско-китайское партнерство основано на более устойчивых интересах. При этом сохраняются противоречия в сфере безопасности, торговли и региональных конфликтов.
Reuters в освещении саммита выделяет Украину, ядерное разоружение и отношения держав как главные темы переговоров. Вопрос о конкретных договоренностях остается открытым.
Эксперт Al Jazeera сомневается в прорыве по Украине или Ирану. Китай предпочитает осторожную дипломатию и не стремится стать главным посредником. Страны Глобального Юга могут приветствовать диалог, но будут оценивать его результаты.