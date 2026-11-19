Reuters отмечает, что Путин и Трамп упомянули Украину во вступительных заявлениях, а Си напрямую ее не затронул. Эксперт Брукингского института Патриция Ким считает, что Пекин не заинтересован в посредничестве при заключении соглашения без Киева и европейцев, поскольку рассматривает конфликт прежде всего как европейскую проблему.