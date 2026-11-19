Минтранс: БПЛА повредили железнодорожное полотно на Крымском мосту
Украинские беспилотники повредили железнодорожное полотно в результате атаки на Крымский мост. Об этом ИС «Вести» сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
«В настоящее время идет обследование состояния моста. Как уже было сказано, железнодорожное сообщение в настоящее время прекращено», – отметил министр.
По его словам, в случае задержки восстановления моста транспорт располагает необходимыми возможностями для обеспечения логистики.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановили. Он подчеркнул, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. По его словам, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.
В этот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что часть конструкций Крымского моста могут запустить в течение одного-двух месяцев. Сейчас власти рассмотрят различные варианты восстановления моста, уточнил он.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.