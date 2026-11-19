Трамп: США не поддерживают независимость Тайваня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua по итогам переговоров американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.
По данным агентства, Си Цзиньпин призвал США придерживаться ответственного подхода к тайваньскому вопросу, чтобы избежать серьезных осложнений в двусторонних отношениях. Он подчеркнул необходимость сохранять положительную динамику сотрудничества Пекина и Вашингтона, расширять взаимодействие и конструктивно урегулировать разногласия.
17 ноября Axios сообщило об обеспокоенности союзников США предстоящим трехсторонним саммитом Трампа, Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина. По данным издания, европейские чиновники опасались, что американский президент сделает заявления по Украине или Тайваню, противоречащие интересам союзников.
15 сентября Kyodo News сообщило о возможном отказе Си Цзиньпина от встречи с Трампом в случае одобрения Вашингтоном новых поставок оружия Тайваню. По данным агентства, Пекин предупредил американскую сторону о таком сценарии.