Может ли Си Цзиньпин в последний момент отказаться ехать в США

Может ли Си Цзиньпин в последний момент отказаться ехать в СШАНа кону продление торгового перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят появившиеся сообщения о возможной отмене визита в его страну председателя КНР Си Цзиньпина. Пока что эта поездка в Белый дом, призванная стать ответным визитом лидера Китая после майского визита в Китай Трампа, намечена на 24 сентября. «У нас отличные отношения. Он хочет ладить, и мы этого хотим, мы поладим», – сказал Трамп.
Один из поводов для вопроса репортеров дало японское агентство Kyodo News. Оно 12 сентября сообщило, основываясь на своих источниках, что Пекин якобы уведомил о возможности отменить запланированную встречу лидеров, если Вашингтон до нее одобрит новые продажи Тайваню любого оружия. Японское агентство считает, что американский лидер заинтересован в приезде Си в Белый дом незадолго до промежуточных выборов в конгресс. Другим относительно новым раздражителем в отношениях в СМИ называют желание США усилить санкционный режим против стран, которые активно ведут дела с противостоящим им Ираном, т. е. и против Китая. В ходе встречи с Трампом в мае Си действительно подчеркивал первостепенную важность вопроса Тайваня для отношений двух стран. После этого Трамп дважды намекал на то, что для решения вопроса о дальнейшем снабжении Тайваня оружием ему необходимо поговорить с его президентом Лай Циндэ, который даже в теории полностью отрицает взаимосвязанность острова с КНР. Но этого события, которое само по себе могло вызвать бурную реакцию Пекина, так и не произошло. Ранее конгресс США одобрил продажу Тайбэю оружия на $14 млрд, но затем в прессе стали появляться противоречащие сообщения о дальнейших шагах Вашингтона.
Первоочередным вопросом повестки новой встречи лидеров США и Китая может стать продление торгово-тарифного перемирия между странами, которое истекает 10 ноября. О нем Си и Трамп договорились в Южной Корее в конце октября 2025 г., после эскалации противостояния в этой сфере с тарифами выше 100%. Общая тарифная ставка после встречи в Пусане для Китая была зафиксирована на уровне 20%, а в обратном направлении – 10%. И даже несмотря на то, что 20 февраля 2026 г. верховный суд США лишил Трампа рычага оперативного введения пошлин в любом размере, средневзвешенная тарифная ставка на китайскую продукцию остается одной из самых высоких – около 29% из-за прочих отраслевых тарифов. Другой частью сделки в Пусане было обязательство Пекина обеспечить на год «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов в США, а также взаимная отмена штрафов и санкций в области портов и судостроения.
Кроме того, и сам Трамп, и источники говорят о том, что еще одной темой его сентябрьской встречи с Си должно стать развитие искусственного интеллекта (ИИ).
При этом майский саммит 2026 г. двух лидеров в Пекине обошелся без громких сделок и тем более прорывов.
Отмена визита Си в Вашингтон крайне маловероятна, так как это имело бы негативные последствия для администрации Трампа, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, поддержание управляемого соперничества с Китаем – один из главных приоритетов команды Трампа. «Сейчас США не заинтересованы в порче отношений, так как их иранская авантюра ослабила их присутствие в АТР. Трамп также заинтересован в продлении торгового перемирия с Китаем и недопущении нового раунда торговой войны, особенно до промежуточных выборов в ноябре», – подчеркнул Суслов.
С тем, что Си все-таки с вероятностью не менее 80% доберется до Вашингтона, соглашается и директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По его мнению, и Китай заинтересован в продлении торгового перемирия. Кроме того, последние встречи с Трампом для КНР были вполне позитивными, так как Трамп не делал никаких выпадов по тому же Тайваню.
Шансы того, что администрация реализует продажу вооружений на Тайвань до саммита, крайне малы именно из-за того, что сам Трамп очень ждет встречи с Си, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его мнению, до того момента Трамп будет соблюдать все китайские «красные линии». Среди вопросов, которые администрация Трампа попытается лоббировать в повестку переговоров с КНР, Черкашин отметил следующие: продолжение перемирия в торговой войне, содействие в санкционном давлении на Иран и, возможно, на Россию, а также содействие в контроле цен на энергоносители, диалог по ИИ и вопрос об экспортном контроле редкоземов. «В подавляющем большинстве случаев китайской стороне незачем идти навстречу американцам, а им, в свою очередь, практически нечего предложить. Нужно помнить, что встреча в Пусане прошла до того, как США продемонстрировали неспособность решить свою иранскую проблему военным способом. И на новом саммите США будут выглядеть еще слабее», – сказал Черкашин.
Конгресс США еще в январе 2026 г. одобрил пакет вооружений для Тайваня, но Трамп намеренно затянул подписание закона и публично называл данный пакет удобным предметом торга с Китаем, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Алексей Степанов. Он подчеркнул, что, пока эти поставки не идут фактически, Пекин остается за столом переговоров.
Одним из основных факторов остаются промежуточные выборы в США, считает Степанов. «Рейтинг одобрения Трампа по опросам опустился до 33%, в особенности это касается сельских избирателей, что объясняется в том числе слабым китайским спросом на американскую сою. При этом Китай обязался закупать не менее 25 млн т сои ежегодно вплоть до 2028 г. И встреча с Си нужна Трампу до 3 ноября в отличие от Китая, который не связан этими временными ограничениями», – подчеркнул эксперт.
Си предыдущий раз посещал США три года назад, в 2023 г., ради встречи с тогдашним президентом Джо Байденом и участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В эту организацию входит 21 экономика. Китай намерен провести масштабный ежегодный саммит АТЭС 18–19 ноября в южном мегаполисе Шэньчжэне. Помощник президента России Юрий Ушаков 10 сентября подтвердил, что Владимир Путин посетит это мероприятие.
Более того, 1 сентября Ушаков рассказал ИС «Вести» о возможности трехсторонней встречи в Шэньчжэне в формате Трамп – Си – Путин. Официального подтверждения с американской стороны о том, что Трамп приедет в ноябре в Китай, нет. Ранее министр финансов Скотт Бессент лишь допускал такой вариант.
При этом 9 сентября 2026 г. Трамп, после телефонного разговора с Путиным, заявил, что считает возможной вскоре новую встречу с ним, без уточнения деталей, когда именно. Одновременно, как пишет гонконгская South China Morning Post, Китай подает сигналы о том, что он готов поучаствовать в организации четвертой встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Источники сообщают, что Пекин намерен сыграть «конструктивную» роль в возобновлении американо-северокорейского диалога.
Если сентябрьский визит Си в США вдруг все-таки сорвется, то затем и Трамп не поедет на саммит АТЭС, сходятся во мнении эксперты-американисты. Си вполне может обсудить в Белом доме возможность трехсторонней встречи с Путиным в Шэньчжэне, так как саммит БРИКС показал, что Китай, видимо, возобновляет свою миротворческую активность на украинском направлении, указывает Маслов. Что касается Кима, то в прессе возникают идеи вовлечения КНДР в многосторонние форматы, но пока приезд лидера КНДР на саммит АТЭС сложно себе представить, говорит Маслов.