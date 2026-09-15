Может ли Си Цзиньпин в последний момент отказаться ехать в США

Один из поводов для вопроса репортеров дало японское агентство Kyodo News. Оно 12 сентября сообщило, основываясь на своих источниках, что Пекин якобы уведомил о возможности отменить запланированную встречу лидеров, если Вашингтон до нее одобрит новые продажи Тайваню любого оружия. Японское агентство считает, что американский лидер заинтересован в приезде Си в Белый дом незадолго до промежуточных выборов в конгресс. Другим относительно новым раздражителем в отношениях в СМИ называют желание США усилить санкционный режим против стран, которые активно ведут дела с противостоящим им Ираном, т. е. и против Китая. В ходе встречи с Трампом в мае Си действительно подчеркивал первостепенную важность вопроса Тайваня для отношений двух стран. После этого Трамп дважды намекал на то, что для решения вопроса о дальнейшем снабжении Тайваня оружием ему необходимо поговорить с его президентом Лай Циндэ, который даже в теории полностью отрицает взаимосвязанность острова с КНР. Но этого события, которое само по себе могло вызвать бурную реакцию Пекина, так и не произошло. Ранее конгресс США одобрил продажу Тайбэю оружия на $14 млрд, но затем в прессе стали появляться противоречащие сообщения о дальнейших шагах Вашингтона.