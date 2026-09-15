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Может ли Си Цзиньпин в последний момент отказаться ехать в США

На кону продление торгового перемирия
Владимир Кулагин
Роман Романов
Председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 г. показал президенту США Дональду Трампу одну из главных достопримечательностей Пекина – Храм неба
Председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 г. показал президенту США Дональду Трампу одну из главных достопримечательностей Пекина – Храм неба / Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят появившиеся сообщения о возможной отмене визита в его страну председателя КНР Си Цзиньпина. Пока что эта поездка в Белый дом, призванная стать ответным визитом лидера Китая после майского визита в Китай Трампа, намечена на 24 сентября. «У нас отличные отношения. Он хочет ладить, и мы этого хотим, мы поладим», – сказал Трамп.

Один из поводов для вопроса репортеров дало японское агентство Kyodo News. Оно 12 сентября сообщило, основываясь на своих источниках, что Пекин якобы уведомил о возможности отменить запланированную встречу лидеров, если Вашингтон до нее одобрит новые продажи Тайваню любого оружия. Японское агентство считает, что американский лидер заинтересован в приезде Си в Белый дом незадолго до промежуточных выборов в конгресс. Другим относительно новым раздражителем в отношениях в СМИ называют желание США усилить санкционный режим против стран, которые активно ведут дела с противостоящим им Ираном, т. е. и против Китая. В ходе встречи с Трампом в мае Си действительно подчеркивал первостепенную важность вопроса Тайваня для отношений двух стран. После этого Трамп дважды намекал на то, что для решения вопроса о дальнейшем снабжении Тайваня оружием ему необходимо поговорить с его президентом Лай Циндэ, который даже в теории полностью отрицает взаимосвязанность острова с КНР. Но этого события, которое само по себе могло вызвать бурную реакцию Пекина, так и не произошло. Ранее конгресс США одобрил продажу Тайбэю оружия на $14 млрд, но затем в прессе стали появляться противоречащие сообщения о дальнейших шагах Вашингтона.

Первоочередным вопросом повестки новой встречи лидеров США и Китая может стать продление торгово-тарифного перемирия между странами, которое истекает 10 ноября. О нем Си и Трамп договорились в Южной Корее в конце октября 2025 г., после эскалации противостояния в этой сфере с тарифами выше 100%. Общая тарифная ставка после встречи в Пусане для Китая была зафиксирована на уровне 20%, а в обратном направлении – 10%. И даже несмотря на то, что 20 февраля 2026 г. верховный суд США лишил Трампа рычага оперативного введения пошлин в любом размере, средневзвешенная тарифная ставка на китайскую продукцию остается одной из самых высоких – около 29% из-за прочих отраслевых тарифов. Другой частью сделки в Пусане было обязательство Пекина обеспечить на год «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов в США, а также взаимная отмена штрафов и санкций в области портов и судостроения.

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Кроме того, и сам Трамп, и источники говорят о том, что еще одной темой его сентябрьской встречи с Си должно стать развитие искусственного интеллекта (ИИ).

При этом майский саммит 2026 г. двух лидеров в Пекине обошелся без громких сделок и тем более прорывов.

Отмена визита Си в Вашингтон крайне маловероятна, так как это имело бы негативные последствия для администрации Трампа, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, поддержание управляемого соперничества с Китаем – один из главных приоритетов команды Трампа. «Сейчас США не заинтересованы в порче отношений, так как их иранская авантюра ослабила их присутствие в АТР. Трамп также заинтересован в продлении торгового перемирия с Китаем и недопущении нового раунда торговой войны, особенно до промежуточных выборов в ноябре», – подчеркнул Суслов.

С тем, что Си все-таки с вероятностью не менее 80% доберется до Вашингтона, соглашается и директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По его мнению, и Китай заинтересован в продлении торгового перемирия. Кроме того, последние встречи с Трампом для КНР были вполне позитивными, так как Трамп не делал никаких выпадов по тому же Тайваню.

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Шансы того, что администрация реализует продажу вооружений на Тайвань до саммита, крайне малы именно из-за того, что сам Трамп очень ждет встречи с Си, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его мнению, до того момента Трамп будет соблюдать все китайские «красные линии». Среди вопросов, которые администрация Трампа попытается лоббировать в повестку переговоров с КНР, Черкашин отметил следующие: продолжение перемирия в торговой войне, содействие в санкционном давлении на Иран и, возможно, на Россию, а также содействие в контроле цен на энергоносители, диалог по ИИ и вопрос об экспортном контроле редкоземов. «В подавляющем большинстве случаев китайской стороне незачем идти навстречу американцам, а им, в свою очередь, практически нечего предложить. Нужно помнить, что встреча в Пусане прошла до того, как США продемонстрировали неспособность решить свою иранскую проблему военным способом. И на новом саммите США будут выглядеть еще слабее», – сказал Черкашин.

Конгресс США еще в январе 2026 г. одобрил пакет вооружений для Тайваня, но Трамп намеренно затянул подписание закона и публично называл данный пакет удобным предметом торга с Китаем, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Алексей Степанов. Он подчеркнул, что, пока эти поставки не идут фактически, Пекин остается за столом переговоров.

Одним из основных факторов остаются промежуточные выборы в США, считает Степанов. «Рейтинг одобрения Трампа по опросам опустился до 33%, в особенности это касается сельских избирателей, что объясняется в том числе слабым китайским спросом на американскую сою. При этом Китай обязался закупать не менее 25 млн т сои ежегодно вплоть до 2028 г. И встреча с Си нужна Трампу до 3 ноября в отличие от Китая, который не связан этими временными ограничениями», – подчеркнул эксперт.

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Си предыдущий раз посещал США три года назад, в 2023 г., ради встречи с тогдашним президентом Джо Байденом и участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В эту организацию входит 21 экономика. Китай намерен провести масштабный ежегодный саммит АТЭС 18–19 ноября в южном мегаполисе Шэньчжэне. Помощник президента России Юрий Ушаков 10 сентября подтвердил, что Владимир Путин посетит это мероприятие.

Более того, 1 сентября Ушаков рассказал ИС «Вести» о возможности трехсторонней встречи в Шэньчжэне в формате Трамп – Си – Путин. Официального подтверждения с американской стороны о том, что Трамп приедет в ноябре в Китай, нет. Ранее министр финансов Скотт Бессент лишь допускал такой вариант.

При этом 9 сентября 2026 г. Трамп, после телефонного разговора с Путиным, заявил, что считает возможной вскоре новую встречу с ним, без уточнения деталей, когда именно. Одновременно, как пишет гонконгская South China Morning Post, Китай подает сигналы о том, что он готов поучаствовать в организации четвертой встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Источники сообщают, что Пекин намерен сыграть «конструктивную» роль в возобновлении американо-северокорейского диалога.

Если сентябрьский визит Си в США вдруг все-таки сорвется, то затем и Трамп не поедет на саммит АТЭС, сходятся во мнении эксперты-американисты. Си вполне может обсудить в Белом доме возможность трехсторонней встречи с Путиным в Шэньчжэне, так как саммит БРИКС показал, что Китай, видимо, возобновляет свою миротворческую активность на украинском направлении, указывает Маслов. Что касается Кима, то в прессе возникают идеи вовлечения КНДР в многосторонние форматы, но пока приезд лидера КНДР на саммит АТЭС сложно себе представить, говорит Маслов.