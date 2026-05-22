Как один звонок Дональда Трампа может обрушить отношения с Китаем

Как один звонок Дональда Трампа может обрушить отношения с КитаемОфициальной коммуникации с властями Тайваня США не вели с 1979 года
Президент США Дональд Трамп намерен напрямую поговорить с лидером Тайваня Лай Циндэ, что будет нарушением традиционного курса политики одного Китая. Такое развитие событий – даже с, возможно, благой целью – лишь раззадорит Пекин. Как заявил 21 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Китай решительно выступает против официальных контактов США с властями неподконтрольного Пекину Тайваня и призывает прекратить посылать неверные сигналы сепаратистам. Это стало реакцией на слова президента Трампа, который накануне сказал: «Я поговорю с ним», – имея в виду президента Тайваня Лай Циндэ, настроенного резко антипекински. Причем американский лидер сказал это второй раз за неделю, пишет The Guardian, что снижает шансы на оговорку. Если первый раз Трамп сказал, что «должен поговорить с человеком, который управляет Тайванем», то сейчас он отвечал на вопрос о продвижении по продаже Тайбэю оружия на $14 млрд (ранее эта сделка была одобрена конгрессом, пишет СNN).
Сам факт гипотетического разговора с лидером Тайваня может стать исключительным и переломным событием: такого не было с 1979 г., момента официального признания США в качестве «единственного» Китая правительства КНР. И с тех пор президенты США, соблюдая политику одного Китая, не проводили прямых переговоров с лидерами острова. Единственным половинчатым исключением стал сам Трамп в 2016 г., когда он еще в статусе победителя на выборах президента принял по телефону поздравления от тогдашнего президента Тайваня Цай Инвэнь (тоже представительница сепаратистской Демократической прогрессивной партии, ДПП).
Разговор Трампа с Лай Циндэ означал бы переход красной линии Пекина и свел бы на нет весь прогресс, достигнутый в ходе саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14–15 мая в Пекине, уверены опрошенные эксперты South China Morning Post (SCMP). При этом они сошлись, что такой звонок пока видится маловероятным.
МИД Тайваня (официально – Китайской Республики) уже заявил, что Лай будет рад возможности поговорить с Трампом, но информации о подготовке звонка там нет. «Как только появится информация о телефонных переговорах, мы проинформируем общественность. Связь между Тайванем и США поддерживается беспрепятственно», – сказал глава канцелярии президента Пань Мэнань, приведя в качестве примера парламенты и внешнеполитические ведомства.
Согласно The Taipei Times, Лай Циндэ рассказал, что в разговоре с Трампом передал бы, что Китай «подрывает мир и усиливает напряженность» в регионе и никто не имеет права «аннексировать» Тайвань. «Будущее Тайваня не может определяться силами, находящимися за пределами наших границ. <...> Будущее Тайваня должно определяться 23 млн наших граждан», – уверен лидер острова. При этом он выразил готовность к «конструктивным» переговорам с Пекином, основанным на принципах равноправия и уважения. Но он осудил попытки КНР влиять на общественное мнение на острове с целью «попытки объединения, замаскированной под стремление к миру».
Официально власти Тайваня, с одной стороны, готовы придерживаться статус-кво, но с другой – прямо говорят, что остров и так уже независим: ведь Тайвань сейчас не часть КНР, а Китайская Республика и КНР никак не подчинены друг другу.
Помимо выступления «против официальных контактов США с тайваньским регионом Китая и поставок американского оружия на Тайвань», в МИД КНР призвали «добросовестно следовать важному консенсусу, достигнутому главами государств». На переговорах с Трампом Си говорил о первостепенной важности вопроса Тайваня для американо-китайских отношений – и это было отражено в заявлениях только со стороны КНР. Си прямо предупредил, что если вопрос по Тайваню не будет урегулирован «должным образом», то США и КНР «столкнутся или даже вступят в конфликт», а Вашингтон «должен проявлять особую осторожность в решении тайваньского вопроса».
А вот в американском коммюнике Тайвань не был вовсе упомянут. Но сам Трамп, возвращаясь домой, дал понять своими комментариями, что тема действительно была одной из основных. «Он [Си Цзиньпин] спросил меня, будем ли мы их [Тайвань] защищать. Я сказал, что не буду говорить об этом», – сказал Трамп. При этом, согласно принятому США в 1979 г. «закону об отношениях с Тайванем», американцы обязаны предоставлять острову оборонительные средства и услуги для поддержания достаточного уровня самообороны. Но их характер и объемы определяются президентом и конгрессом.
При этом Трамп по пути из Пекина добавил, что статус-кво якобы устраивает Пекин. «Скажу так: я не стремлюсь к чьей-либо независимости. Нам нужно будет преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне [за Тайвань]. Мне это не нужно. Я хочу, чтобы они [Тайвань] успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», – заверял президент США.
Кроме того, Трамп убеждал на борту своего самолета журналистов, что никаких обязательств на себя в гостях у Си по Тайваню он не брал. В то же время он расплывчато ответил на вопрос об актуальности шести гарантий (заверений) Тайваню, которые дал ему в 1982 г. президент Рональд Рейган, сказав, что те времена «далекое прошлое». Среди упомянутых гарантий американцев острову: не обсуждать с КНР вопрос поставок оружия на Тайвань, не менять позицию по статусу суверенитета острова, не выступать в роли посредника между Тайванем и материком и не оказывать давления на Тайбэй для побуждения к переговорам с Пекином.
При этом еще в декабре 2025 г. госдеп США уже одобрил продажу Тайваню по линии иностранных военных продаж оружия на общую сумму $11,1 млрд, и с того момента поступают противоречивые сведения о ходе реализации пакета. А в мае 2026 г. парламент Тайваня утвердил дополнительный оборонный бюджет в размере примерно $25 млрд (под давлением оппозиции он уменьшился почти в 2 раза по сравнению с предложением властей острова).
В это же время противоречивая информация поступает о возможном скором визите одного из архитекторов политики администрации Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе – замглавы Пентагона Элбриджа Колби в Китай (при этом он считается одним из главных ястребов по отношению к Пекину). Если SCMP пишет о таких планах в ближайшие недели в уверенном тоне, то Financial Times со ссылкой на источники – о том, что Пекин медлит с одобрением поездки Колби, пока Трамп не примет окончательного решения по продаже оружия Тайваню.
Главный вопрос остается в непосредственной мотивации Трампа, когда он говорит о планах относительно своего разговора с Лай Циндэ, отмечает сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. Если это не просто легкомысленность, то, возможно, мы наблюдаем новое проявление американской стратегической неопределенности по отношению к Тайваню. Еще одним вариантом может быть желание Трампа сгладить впечатление о сдаче позиций Китаю после саммита в Пекине, допускает эксперт. В случае же если разговор Трампа с Лай Циндэ действительно состоится, то это очень сильно разозлит власти КНР и может обнулить весь эффект недавнего саммита в Пекине, после которого власти Китая надеялись на «конструктивную стратегическую стабильность» с США, говорит Федотов. А тайваньские сепаратисты из ДПП будут использовать такое развитие событий в качестве аргумента для проведения собственной линии.
Трамп может решиться на звонок с лидером Тайваня, но только в том случае, если он посчитает это необходимым для увеличения своего внутриполитического рейтинга, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Трамп также может поручить этот разговор госсекретарю Марко Рубио или вице-президенту Джеймсу Вэнсу.
При этом прекращения поддержки Тайваня со стороны США не будет, так как сама система не позволит администрации отказаться от многолетнего покровительства острову, уверен Павлов.
По словам эксперта, Тайвань необходим США для реализации долгосрочной стратегии по сдерживанию Китая. Но администрация Трампа может принять символические меры, чтобы не провоцировать Китай, например провести пересмотр номенклатуры военных поставок Тайваню. Что же касается позиций среди ближайших советников Трампа, то на высшем уровне существует консенсус о необходимости поддержки острова. Это и не позволит Трампу принципиально изменить подход к этому вопросу, заключает Павлов.