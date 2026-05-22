Как один звонок Дональда Трампа может обрушить отношения с Китаем

Главный вопрос остается в непосредственной мотивации Трампа, когда он говорит о планах относительно своего разговора с Лай Циндэ, отмечает сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. Если это не просто легкомысленность, то, возможно, мы наблюдаем новое проявление американской стратегической неопределенности по отношению к Тайваню. Еще одним вариантом может быть желание Трампа сгладить впечатление о сдаче позиций Китаю после саммита в Пекине, допускает эксперт. В случае же если разговор Трампа с Лай Циндэ действительно состоится, то это очень сильно разозлит власти КНР и может обнулить весь эффект недавнего саммита в Пекине, после которого власти Китая надеялись на «конструктивную стратегическую стабильность» с США, говорит Федотов. А тайваньские сепаратисты из ДПП будут использовать такое развитие событий в качестве аргумента для проведения собственной линии.