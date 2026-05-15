Главная / Политика /

Си Цзиньпин в ходе визита Дональда Трампа в Китай задал вопрос о войне с США

Стороны готовы сотрудничать, но противоречия не исчезли
Роман Романов
Владимир Кулагин
KENNY HOLSTON / AFP
США и Китай готовы к сотрудничеству и развитию двустороннего диалога, так как отношения между этими двумя державами – наиболее важные для современных международных отношений, следует из официальных заявлений по итогам двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14 мая. Несмотря на общий позитивный настрой в этих заявлениях, стороны расставили разные акценты. Например, в американской версии подчеркивается согласие Китая с осуждением милитаризации Ормузского пролива или разработкой Ираном ядерного оружия. Кроме того, американцы подчеркнули упоминание Трампом на переговорах вопросов, связанных с контрабандой фентанила и закупкой КНР американской сельхозпродукции.

В китайском заявлении по итогам встречи, представленном агентством Синьхуа, перечисляются затронутые темы без конкретизации позиций каждой из сторон: это Иран, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове. Помимо этого Си подчеркнул первостепенную важность вопроса Тайваня для американо-китайских отношений. «Сохранение мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива является самым большим разделяющим вопросом между Китаем и США. Американская сторона должна проявлять особую осторожность в решении тайваньского вопроса», – говорится в китайском заявлении. Для сравнения, в американском Тайвань вовсе не упомянут.

А непосредственно во время самих переговоров Си начал с такого вопроса: «Смогут ли Китай и США перешагнуть через ловушку Фукидида (концепция, когда восходящая держава догоняет гегемона, что ведет к конфликту. – «Ведомости») и открыть новую парадигму отношений крупных держав? <...> Это вопросы истории, мира и народов, а также вызов эпохи, ответ на который лидеры великих держав должны дать совместно». Он также подчеркнул, что идеи возрождения Китая и величия США не противоречат друг другу.

Как Трампа встречали в Китае
Президент США Дональд Трамп 13 мая прибыл в Пекин с государственным визитом. В аэропорту американского лидера встретили красной ковровой дорожкой, почетным караулом и торжественной церемонией.
Президент США Дональд Трамп 13 мая прибыл в Пекин с государственным визитом. В аэропорту американского лидера встретили красной ковровой дорожкой, почетным караулом и торжественной церемонией.

Си продемонстрировал свое знание западной политической теории, в частности классического реализма, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. При этом ловушку Фукидида можно понимать не только в военном смысле, но и как более широкое определение возможной траектории отношений нисходящей и восходящей держав. И сейчас это может с очень большой вероятностью привести не обязательно к военному столкновению США и КНР, но к жесткой торговой войне и конкуренции в сфере новых технологий, говорит Кортунов.

Марко Рубио в интервью NBC News сказал, что тема затрагивалась и на нынешних переговорах в Пекине. «В идеальном мире все, чего они [КНР] хотели бы, – это провести голосование или референдум на Тайване, который даст согласие на присоединение. Я думаю, это то, что они предпочли бы. <...> Мы считаем, что было бы ужасной ошибкой добиваться этого с помощью силы или чего-либо в этом роде», – сказал он. Госсекретарь также заявил, что Трамп не просил Си о помощи в ситуации с урегулированием иранского кризиса. А через несколько часов в интервью для Fox News уже президент США рассказал об обещаниях китайского лидера не поставлять Ирану военную помощь.

Си пытался убедить Трампа в том, что их страны могут сосуществовать, а усиление Китая не обязательно должно восприниматься США как угроза, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По мнению лидера КНР, страны должны избежать военной эскалации вокруг Тайваня, которая может произойти, – а об этом Си сказал прямым текстом, что исключительно важное заявление. А если же США продолжат прежнюю политику вокруг Тайваня (его вооружение и проч.) и будут препятствовать мирному воссоединению, то тогда, по мнению КНР, избежать ловушки Фукидида будет нельзя.

Что ждет Дональда Трампа в гостях у Си Цзиньпина в Китае спустя девять лет

Политика / Международные новости

После официальных переговоров Трампу показали одно из культовых мест Пекина – конфуцианский Храм Неба (он стал вторым действующим президентом США, который официально посетил его после Джеральда Форда в 1975 г.). Во времена империй Мин и Цин император приносил жертвоприношения Небу, прося его о хорошем урожае. Это придавало ему легитимность в качестве посланника на земле.

Позже Си, как и премьер Госсовета Ли Цян, провел встречу с большой американской бизнес-делегацией из числа топ-менеджеров крупных корпораций. А в ходе торжественного банкета Трамп пригласил Си с ответным государственным визитом в США 24 сентября. По словам Трампа, Китай в ходе его визита подписал соглашение о закупке 200 авиалайнеров Boeing.

Визит Трампа не изменил фундаментально парадигмы отношений КНР и США: они остаются главными стратегическими соперниками, но обе стороны не заинтересованы пока в эскалации, заключает Суслов.

